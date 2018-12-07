Владимир Торлопов: «С 2008 по 2015 год я ежемесячно получал 1,5 млн рублей»

По «делу Гайзера» огласили протоколы допросов бывшего главы Коми Владимира Торлопова на предварительном следствии.

Экс-главу допрашивали с февраля 2016 года по начало 2017 года. До осени 2016 года Торлопов давал показания в качестве свидетеля, а позднее — как обвиняемый. Содержательным оказался допрос, который состоялся летом 2016 года.

На выборах опасались Спиридонова

В начале допроса свидетель указал, что желает дополнить ранее данные им показания, чтобы сообщить обстоятельства «получения денежных средств, не связанных с осуществлением трудовой деятельности». Торлопов поведал, как познакомился с Александром Зарубиным, Алексеем Черновым и Николаем Левицким. По его словам, с Зарубиным он первый раз увиделся в 1993-1994 годах, когда занимался профсоюзной деятельностью, а Зарубин был предпринимателем, пишет «БНК».

- Пообщавшись с Зарубиным и выслушав его взгляды на жизнь и развитие экономики, я, перейдя на работу в правительство республики, пригласил его в качестве своего помощника. При последующем назначении Зарубина на должность председателя Коми социального банка я давал ему рекомендации как грамотного специалиста в области экономики и финансов. В дальнейшем, занимая пост председателя Государственного совета Коми, я познакомился с Николаем Левицким (в 2003-2004 годы первый замглавы Коми – ред.), который на то время возглавлял какой-то банк. Примерно в тот период Левицкий познакомил меня с Алексеем Черновым, - рассказал он.

Свидетель особо отметил, что не был обязан Зарубину избранием на пост главы Коми.

- В 2001 году я выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми наряду с Юрием Спиридоновым. Финансирование моей предвыборной кампании осуществлялось различными предприятиями, причем официально они это не афишировали, так как опасались напрямую противопоставлять себя Спиридонову. Они опасались негативных последствий со стороны Спиридонова в случае, если я не буду избран. Я с полной уверенностью могу сказать, что заслуги Зарубина в моем избрании главой Коми не было, какой-либо существенной финансовой помощи с его стороны не оказывалось. Как только возглавил республику, я стал формировать команду для управления регионом. На то время после выборов множество людей, которые были в моей предвыборной команде, претендовали на высокие посты в органах исполвласти. Однако я, зная этих людей и их амбиции, придумал институт советников главы региона, - рассказал свидетель.

Как приятель стал советником

Торлопов отмечает, что с Павлом Ордой (замглавы Коми в 2004-2009 годы – ред.) его познакомили Левицкий и Зарубин в 2003 году, после того как он дал согласие на назначение на ключевые посты финансово-экономического блока органов исполнительной власти Коми людей из их команды.

С Валерием Веселовым Торлопова, по его словам, в 2005 году познакомил Зарубин. С Константином Ромадановым Торлопов, по его показаниям, познакомился в 2004-2005 годах через Чернова. Ромаданов консультировал Торлопова по вопросам энергетики. Евгения Самойлова Торлопову в 2007 году рекомендовал Илья Клебанов, который на то время был полномочным представителем президента России по Северо-Западному федеральному округу.

Чернова и Торлопова связывали общие политические интересыФото: фото komikz.ru

По словам свидетеля, только с Черновым у него сложились дружеские отношения, поскольку их связывали общие политические интересы. С Зарубиным отношения он назвал приятельскими. Исключительно деловые отношения свидетель, по его признанию, поддерживал с Вячеславом Гайзером, Павлом Ордой и Константином Ромадановым.

Деньги получал каждый месяц

Торлопов указывает, что о существовании какого-либо ОПС, возглавляемого Зарубиным, ему известно не было. Лишь ближе к концу второго срока на посту главы Коми он стал понимать, что лица из команды Зарубина за счет своих должностей в органах власти причастны к завладению республиканской собственностью.

- Возвращаясь назад, после избрания в 2001 году меня главой республики, учитывая отсутствие у меня соответствующей квалификации и экономического образования, я состоял в доверительных отношениях с Зарубиным, пригласив его в свою команду управления регионом в качестве экономиста-финансиста, наделив его негласными полномочиями в экономической сфере, а также предоставив возможность приглашать и назначать на самые высокие финансово-экономические посты республиканской власти людей из его команды, которыми в дальнейшем явились Чернов, Гайзер, Одра и немного позднее Ромаданов. Я в свою очередь занимался исключительно политическими вопросами как на уровне региона, так и Российской Федерации. Таким образом, Зарубин стал неформально занимать высокое политическое положение в Коми, причем инициатива создания института советников главы республики действительно исходила от меня.

- Зарубин настоял, чтобы он стал советником. Через непродолжительное время после того, как Зарубин занял пост главного советника главы Коми, он сообщил мне, что у него есть кандидатуры для замены моих заместителей Юрия Колмакова и Евгения Лескина. Я дал свое согласие на замену. После этого на должности моих заместителей были назначены Николай Левицкий, Алексей Кабин и Павел Орда. После того как Зарубин уехал из республики и стал работать в группе компаний «Ренова», на его должность был назначен Алексей Чернов. Зарубин также пролоббировал назначение сначала на пост замминистра, а затем министра финансов Вячеслава Гайзера. Таким образом, Зарубин расставил на ключевые посты в экономической сфере своих людей.

Орда требовал откаты

В ходе допроса свидетель рассказал про деньги, получение которых не было связано с его трудовой деятельностью.

- Зарубин мне никогда не отказывал в финансовой помощи, то есть когда мне требовались денежные средства крупных размеров, он всегда передавал необходимые суммы, - вспомнил Владимир Торлопов.

По его словам, до 2007 года в бюджетах каждого региона существовала статья расходов для главы субъекта Российской Федерации, за расходы по которой не нужно было отчитываться.

- Выделение денежных средств на эту статью происходило на счет или наличными передавались по назначению или получались лично мной, расходовались также лично мной. Расходы главы при поездках, в том числе на личные цели, материальную помощь, поддержание социальных объектов. Затем на федеральном уровне эти статьи были запрещены, и у меня встал вопрос: откуда брать деньги на эти цели. Это я обсуждал с моим первым заместителем Павлом Ордой и министром финансов Вячеславом Гайзером, а также главным советником Алексеем Черновым. Они обещали проблему решить. Когда будут нужны деньги, они дадут все в нужном объеме. Так как расходы были систематическими, я получал ежемесячно 1,5 млн руб. Деньги мне передавал Орда, потом Чернов и два раза Константин Ромаданов. Сумму они определили сами. Если мне были нужны дополнительные суммы, в основном на представительские расходы, я говорил Орде и Чернову, после чего они передавали мне деньги. Я понимал, что источники этих средств незаконны, получались в результате «откатов» за госконтракты от коммерческих структур. Однако вопросов о происхождении денег ни Орде, ни Чернову я не задавал. Мне жаловались представители коммерческих структур, в основном из дорожного строительства, на Орду, который требовал откат. После этого я спрашивал у Орды об этих сведениях, он это отрицал. Таким образом, деньги в размере 1,5 млн руб. я ежемесячно получал с 2008 года по 2015 год, когда задержали Чернова, Гайзера и других.

По словам Торлопова, только с Черновым у него сложились дружеские отношения. С Зарубиным отношения он назвал приятельскими.Фото: komikz.ru

При этом тратил их по своему усмотрению, как на личные нужды, так и представительские расходы, поскольку был членом Совета Федерации, на увлечения, загранпоездки и личные потребности. Недвижимость на эти деньги не приобретал. Эти деньги я получал за то, что не вникал в дела, которые они вели на территории республики Коми, по большей части за общее покровительство и попустительство. Поскольку до 2010 года являлся их непосредственным руководителем, как глава Коми, и на этом посту мог принимать решения по пресечению их противоправных действий, освободив их от должностей в органах исполнительной власти. И будучи сенатором, я закрывал глаза на их деятельность, связанную с распоряжением республиканским имуществом и бюджетными деньгами.

Деньги мне передавали Гайзер, Чернов, Орда, Ромаданов и другие вышеуказанные лица как в моем кабинете, так и в их кабинетах. Это было в здании главы и правительства Коми. Сейчас я раскаиваюсь в своем бездействии и попустительстве и готов давать показания о незаконном денежном вознаграждении от Зарубина, когда я был главой и членом Совета Федерации.

Также в ходе различных допросов Торлопов пояснил, что он и его родственники не имеют недвижимости за границей.

Ромаданову не доверял Гайзер

Также в суде частично дал показания Вячеслав Гайзер. Он сообщил, что не доверял Ромаданову. В начале 2015 года он обращался в прокуратуру с запросом о законности доходов Ромаданова. На его обращение был получен ответ о том, что проведенная проверка Ромаданова каких-либо финансовых нарушений не выявила. В конце 2014 года Гайзер, по его словам, предупреждал Ромаданова, что после выборов в сентябре 2015 года он будет менять состав правительства и им придется расстаться. Ромаданов отреагировал на это спокойно. 18 сентября 2015 года — за день до своего ареста Вячеслав Гайзер подписал указ об увольнении Ромаданова.

В суде дала показания руководитель юридической компании «Советник» Наталья Моторина. Она не признает себя виновной полностью. Она рассказала, что ее компания дважды объективно оценивала акции Зеленецкой птицефабрики, что сделки купли-продажи долей ООО «Автоцентр» (юридическое лицо гостиницы «Авалон» в Сыктывкаре) были обычными, о взятке от Самойлова она ничего не знает. Подсудимая заявила, что на предварительном следствии оговорила себя и других, подписывала, не читая, протоколы допросов, составленные следователем. Женщина рассказала, что какой-то период была под стражей, а два месяца просидела в одиночной камере. В этот период, по словам подсудимой, она стала забывать свое имя и научилась разговаривать с птицами.

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