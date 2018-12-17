Сыктывкарские автомобилисты купили подарок девочке, которую переехал внедорожник

11-летняя девочка из Троицко-Печорска, которую сбил внедорожник, написала открытое письмо всем водителям. Она просит автомобилистов не лишать детей детства. Из-за халатности невнимательного водителя у девочки поврежден позвоночник. История ребенка тронула водителей столицы Коми. Участники сообщества автолюбителей SMOTRA собрали деньги и купили Алине, которая обожает рисовать, мольберт и мелки.

Сладости и подарки автомобилисты Сыктывкара вручат 11-летней Алине уже среду. Сейчас девочка лежит в Республиканской детской клинической больнице. Уже несколько недель она проходит лечение под наблюдением опытных специалистов. Впереди — реабилитация, которая затянется на год. У девочки поврежден позвоночник, она прикована к постели.

- Мне 11 лет. Я жизнерадостная, подвижная девочка. В один из дней, когда я шла в школу, меня сбила машина. Я оказалась под внедорожником. Я видела дно машины, колеса. Я думала, что это последние секунды моей жизни. Но мне повезло! Я осталась жива. У меня поврежден позвоночник. Я лежу на больничной койке. Вижу только зеленые стены и белый потолок, потому что мне нельзя вставать. Период реабилитации займет один год. Водитель, если бы ты знал, сколько у меня было планов! А сейчас я хочу только одного - поправиться! Водитель, помни! Когда рядом дети, тебе нужно быть очень осторожным! Не лишай нас - детей - счастливого детства, а наших родителей — покоя! - написала девочка.

Рисунок Арины Вавиловой

Открытое письмо разлетелось по пабликам. История маленькой Алины растрогала многих. Участники автомобильного сообщества SMOTRA решили поддержать ребенка и купили ей подарок:

- Сплотились и очень быстро собрали деньги на презент Алине. На них мы приобрели мольберт, хорошие карандаши, мелки и сладости, чтобы девочка не скучала. Вручать подарок поедем в среду, - рассказала организатор сбора Анастасия Алексеева.

Отметим, что 22 ноября 11-летняя Арина Вавилова шла в школу. У детской площадки водитель Mitsubishi, выполняя манёвр заднего хода, не заметил девочку и наехал на нее. В результате ДТП Арина получила перелом позвоночника и была санавиацией доставлена в Сыктывкар.