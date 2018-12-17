2018-12-17T17:40:49+03:00
Общество

Мэр Воркуты Игорь Гурьев: "Не каждый пойдет с зарплатой в 25 тысяч руководить городом"

Градоначальник заполярного города ответил критикам
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото с личной страницы Игоря Гурьева в "ВКонтакте"Фото с личной страницы Игоря Гурьева в "ВКонтакте"
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Жители Коми уже привыкли видеть на личной странице мэра заполярного города Игоря Гурьева различные соцопросы. Однако сейчас градоначальник решил узнать мнение общественности по поводу весьма щекотливой темы. Из-за уменьшения доходной части местного бюджета почти на 600 млн рублей (в 2018 году она составляла 3 млрд 965 млн 903 тыс., а в 2019 году сократится до 3 млрд 370 млн 741 тыс.), Гурьев предложил понизить себе зарплату. С вопросом, сколько именно должен получать мэр заполярного города, он обратился к пользователям Интернета.

Зарплата – дело тонкое

Как прокомментировал «КП-Коми» результаты опроса сам Игорь Гурьев, всеобщее голосование проводилось не просто ради любопытства.

- Думаю, что глава Совета города учтет результаты соцопроса при дальнейшем согласовании моей заработной платы. Результаты голосования может посмотреть любой желающий, но итоговое решение будет приниматься с учетом нагрузки и специфики моей работы. Я сделал опрос, чтобы люди увидели, что мне нечего скрывать в такой щекотливой теме, - отметил градоначальник.

Согласно распределению бюджетных средств на следующий год зарплата мэра составит около 7 млн 800 тысяч рублей. Однако Игорь Гурьев объяснил, откуда взялась такая внушительная цифра.

- Зарплата заложена с учетом отпуска, стимулирующих выплат, премий. Выросла она или нет, можно будет определить только по результатам отчетов о доходах за год. Например, я уже три года нормально не ходил в отпуск и в течение этого года получил значительную компенсацию за неиспользованный отпуск. Конечно, есть ли прибавить эту сумму, то моя зарплата будет казаться большой, - успокоил критиков мэр заполярного города.

Он также добавил, что многие люди в принципе в таких случаях неправильно считают доходы чиновников.

- Люди берут общий доход и делят эту сумму на 12 месяцев. Хотя сюда плюсуются суммы от реализации имущества. Например, я в этом году продал квартиру. Ее стоимость включат в мою декларацию за 2018 год, - отметил Игорь Гурьев.

Хочет один, а снижают другому

По промежуточным итогам опроса большинство вокрутинцы считают, что мэр должен получать не более 100 тысяч рублей. Но сам Гурьев скептически относится к такой сумме.

- Руководить городом - большая ответственность. Не каждый пойдет с зарплатой в 25 тысяч на такую должность, где нужно работать по 24 часа в сутки. Это со стороны кажется, что «А вот я бы на месте властей сделал лучше», - отвечает всем критикам мэр Воркуты.

Окончательно решить

Зарплату Игорю Гурьеву сможет пересмотреть глава городского округа Юрий Долгих, за которым закреплена обязанность назначать зарплату мэру города. если мэр Воркуты к нему официально обратится. Градоначальник пообещал, что в ближайшее время обсудит с ним сокращение своей зарплаты.

Кстати

На сессии Совета Воркуты 21 декабря депутаты пересмотрят вопрос понижения зарплаты и главе городского округа Юрия Долгих. Она, к слову, на следующий год запланирована в размере 3 785 тысяч рублей, то есть с ежемесячными выплатами по 315 тысяч рублей.

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