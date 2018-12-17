Мэр Воркуты Игорь Гурьев: "Не каждый пойдет с зарплатой в 25 тысяч руководить городом"

Жители Коми уже привыкли видеть на личной странице мэра заполярного города Игоря Гурьева различные соцопросы. Однако сейчас градоначальник решил узнать мнение общественности по поводу весьма щекотливой темы. Из-за уменьшения доходной части местного бюджета почти на 600 млн рублей (в 2018 году она составляла 3 млрд 965 млн 903 тыс., а в 2019 году сократится до 3 млрд 370 млн 741 тыс.), Гурьев предложил понизить себе зарплату. С вопросом, сколько именно должен получать мэр заполярного города, он обратился к пользователям Интернета.

Зарплата – дело тонкое

Как прокомментировал «КП-Коми» результаты опроса сам Игорь Гурьев, всеобщее голосование проводилось не просто ради любопытства.

- Думаю, что глава Совета города учтет результаты соцопроса при дальнейшем согласовании моей заработной платы. Результаты голосования может посмотреть любой желающий, но итоговое решение будет приниматься с учетом нагрузки и специфики моей работы. Я сделал опрос, чтобы люди увидели, что мне нечего скрывать в такой щекотливой теме, - отметил градоначальник.

Согласно распределению бюджетных средств на следующий год зарплата мэра составит около 7 млн 800 тысяч рублей. Однако Игорь Гурьев объяснил, откуда взялась такая внушительная цифра.

- Зарплата заложена с учетом отпуска, стимулирующих выплат, премий. Выросла она или нет, можно будет определить только по результатам отчетов о доходах за год. Например, я уже три года нормально не ходил в отпуск и в течение этого года получил значительную компенсацию за неиспользованный отпуск. Конечно, есть ли прибавить эту сумму, то моя зарплата будет казаться большой, - успокоил критиков мэр заполярного города.

Он также добавил, что многие люди в принципе в таких случаях неправильно считают доходы чиновников.

- Люди берут общий доход и делят эту сумму на 12 месяцев. Хотя сюда плюсуются суммы от реализации имущества. Например, я в этом году продал квартиру. Ее стоимость включат в мою декларацию за 2018 год, - отметил Игорь Гурьев.

Хочет один, а снижают другому

По промежуточным итогам опроса большинство вокрутинцы считают, что мэр должен получать не более 100 тысяч рублей. Но сам Гурьев скептически относится к такой сумме.

- Руководить городом - большая ответственность. Не каждый пойдет с зарплатой в 25 тысяч на такую должность, где нужно работать по 24 часа в сутки. Это со стороны кажется, что «А вот я бы на месте властей сделал лучше», - отвечает всем критикам мэр Воркуты.

Окончательно решить

Зарплату Игорю Гурьеву сможет пересмотреть глава городского округа Юрий Долгих, за которым закреплена обязанность назначать зарплату мэру города. если мэр Воркуты к нему официально обратится. Градоначальник пообещал, что в ближайшее время обсудит с ним сокращение своей зарплаты.

Кстати

На сессии Совета Воркуты 21 декабря депутаты пересмотрят вопрос понижения зарплаты и главе городского округа Юрия Долгих. Она, к слову, на следующий год запланирована в размере 3 785 тысяч рублей, то есть с ежемесячными выплатами по 315 тысяч рублей.

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