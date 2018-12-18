Артисты Коми филармонии покажут два захватывающих любовных многоугольника

Уже завтра сыктывкарцы смогут насладиться вечером современной хореографии «Любовь. Жизнь. Танец». Его на сцене республиканской филармонии покажут артисты государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа». «Комсомолка» побывала на финальной репетиции. Объясняем, почему пропускать такое никак нельзя.

"Историю любви"ставил Олег Игнатьев. Фото предоставлено пресс-службой филармонии

ПРЕМЬЕРА+ПОЧТИ ПРЕМЬЕРА

Артисты «Асъя кыа» хотят расти над собой и удивлять зрителей. Сейчас они поставили перед собой трудную задачу за один вечер показать сразу две истории. Одну из них «История любви, или Ромео + Джульетта на все времена» — сыктывкарцы уже могли видеть. Но этот балет показывали очень редко, так что его можно назвать почти премьерой. А вот с «Любовью на острие навахи» жители столицы только познакомятся. Интересно то, что ключевой состав в обеих постановках почти одинаков: и там, и там будут танцевать Виктория Витязева, Дмитрий Бушуев и Олег Ваганов.

Любви Ромео и Джульетты может помешать третий лишний. Фото предоставлено пресс-службой филармонии

ДВА ЛЮБОВНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКА НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

Оба балета — это современные интерпретации классических историй — «Ромео и Джульетты» и «Кармен» («Любовь на острие навахи»). В «Истории любви…» в известную всем печальную повесть вмешается третий лишний. «Любовь на острие навахи» вырастет даже не до любовного треугольника: зрители будут наблюдать за кипением страстей в запутанном четырехугольнике.

На сцене будут кипеть нешуточные любовные страстиФото: Дарья ЮДИНА

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЧНЫЕ ИСТОРИИ

И первая, и вторая постановка будут идти под общим началом — любовью. Их объединяет также то, что обе являются новыми версиями вечных трагедий. Кроме усложненных любовных коллизий свежести добавляет авторское прочтение классических произведений. Так, почерк постановщика «Ромео + Джульетта» Олега Игнатьева зрители легко разберут. Слаженная работа абсолютно разных хореографических направлений в одной постановке, подача серьезных философских рассуждений в интуитивно понятной форме — мастер четко расписался на своем новом детище. Дмитрий Бушуев (в этой постановке он исполнил не только одну из главных партий, но и взял на себя роль балетмейстера-постановщика) также переосмыслил канон «Кармен», углубив некоторые образы. Он дорисовал потрет Микаэлы, сделав её полноценной участницей повествования. Хозе также вырос, став равным соперником Эскамильо (за схваткой мужчин будет особенно интересно наблюдать).

В обеих постановках смешали разные танцевальные направленияФото: Дарья ЮДИНА

ТАНЕЦ

Приготовьтесь к тому, что шаблонных па, что в «Истории любви…», что в «Любви на острие навахи» вы не увидите. В «Ромео + Джульетте» Олег Игнатьев связал воедино классическую хореографию, народный стиль, деми-классику, контемпорари и хип-хоп. Дмитрий Бушуев также собрал в один паззл несочетающиеся, на первый взгляд, элементы: классику, деми-классику, модерн, некоторые виды уличных танцев и характерный танец в испанской стилистике. В обоих случаях все направления хорошо уживаются друг с другом, создавая динамичный и яркий танцевальный язык.

Оба балета будут сопровождаться современной музыкойФото: Дарья ЮДИНА

МУЗЫКА

И Олег Игнатьев, и Дмитрий Бушуев сделали ставку на гармоничное сочетание классической и современной музыки. Так, музыку Сергея Прокофьева в «Истории любви…» дополняют произведения лауреата премии «Эмми» Эдвина Мартона и Нино Ротта (он отвечал за звучание двух частей «Крестного отца»). Дмитрий Бушуев пошел ещё дальше: «Кармен» будут танцевать под композиции наших современников Дэвида Гаррета, Рони Бенасе, Джона Пауэлла, Жасмин Салливан (поклонники популярной серии фильмов «Шаг вперед» узнают её песню) и Дженнифер Лопес. Исключением из правила в данном случае станут фрагменты из «Кармен-сюиты» Бизе-Щедрина.

Уже интересно, как выглядит эта феерия? Ближайшие даты показа «Любви. Жизни. Танца» — 19 декабря и 11 января (начало в 18 часов 30 минут). Купить билеты можно по ссылке.