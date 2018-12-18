Мэрия и жители Воркуты недовольны работой регионального оператора по вывозу ТКО

С 1 ноября услугу по сбору и вывозу мусора на территории Воркуты оказывает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд». Первый месяц работы компании в заполярном городе вызвал ряд серьезный претензий со стороны жителей и руководства города. Об этом представителю компании было сказано на совещании, которое прошло в муниципалитете.

Так, руководитель администрации города Игорь Гурьев потребовал от ООО «Ухтажилфонд» в ближайшее время выстроить грамотную логистику и разработать четкий график вывоза ТКО с территории округа, предоставить его управляющим компаниям для своевременной уборки контейнерных площадок после вывоза мусора, а также жителям.

Кроме того, региональному оператору было указано на необходимость укомплектования экипажа мусоровоза отдельным работником, который будет осуществлять сбора мусора, выпавшего из контейнеров при механической погрузке. При этом, на совещании было отмечено, что оператор уже практически выстроил взаимодействие с управляющими компаниями ООО «ЖЭУ-6», ООО «ЖЭУ-8», ООО «УК Комфорт», ООО «УК Город», ООО «УК Авангард» и ООО «ЖКУ».

Еще одна недоработка представителя ООО «Ухтажилфонд» – сбор крупногабаритного мусора. При наличии необходимой техники данный вид отходов вывозится из жилфонда с большим опозданием. Вызвал вопросы у городской мэрии и график сбора ТКО во время новогодних праздников. В настоящее время он пересмотрен, и количество выходов мусоровозов на линию в этот период будет увеличено.

По словам представителя регоператора Константина Владимирова, в настоящее время подрядчик располагает достаточным количеством техники для обслуживания муниципалитета. Однако, как было озвучено на совещании, несколько машин автопарка сейчас находятся на простое по причине отсутствия водителей.

Не решены вопросы по вывозу ТКО в летний период из отдаленных поселков – Сивомаскинского и Елецкого. Сейчас для этих целей компания использует, так называемый, «зимник» и специально приобретенную полноприводную технику. Для урегулирования проблемы администрация Воркуты намерена обратиться в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. В то же время, учитывая жалобы населения, представитель регионального оператора намерен установить в поселке Сивомаскинском 15 новых контейнеров и еще 30 в поселке Елецком. Новые контейнеры для сбора ТКО так же появятся в Шахтерском жилом районе города.

Администрация города, в свою очередь, напомнила руководителям предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, что мусорные контейнеры, установленные у жилфонда, не предназначены для сбора ТКО магазинов и компаний.

Более того, с 1 января 2019 года власти города получат законные основания для проведения проверок деятельности юридических лиц на предмет заключения договоров с региональным оператором на вывоз ТКО. При отсутствии данного документа к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия.

В конце встречи Игорь Гурьев отметил, что за работой регионального оператора установлен постоянный муниципальный контроль.

Заммэра по ЖКХ Ирина Зиберт организовала ежедневную проверку качества оказываемых услуг населению – специалисты управления городского хозяйства и благоустройства оперативно реагируют на все жалобы жителей города в части несвоевременного или некачественного вывоза ТКО.

В случае возникновения претензий граждане могут обращаться к представителю ООО «Ухтажилфонд» по телефонам: 89129552025 и 89121782834, а также в Отдел Роспотребнадзора в городе Воркуте Республики Коми.

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