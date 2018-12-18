Елка, которая понравится сыктывкарским модницам: восхищаемся новой «шальной» красавицей

Мы уже публиковали брутальную елку из блинов от штанги, елочку из баночек и скляночек от ученых биолого и даже елочку из гербария. Но фантазия сыктывкарцев не имеет предела. Оказывается символ нового года можно смастерить из манекена. О чудо-елке рассказала автор идеи, руководитель бутика «София» Анастасия Лесник.

- Такую елочку ставлю уже второй год. Она сделана из манекена 42 размера, блузки и трех искуственных елочек. Смастерила ее моя подруга-флорист — Екатерина Фирсова. Теперь такой символ года в нашем салоне — это уже традиция, - рассказала Анастасия.

Вот так создавалась новогодняя красавица

А наш конкурс продолжается! Мы ждем фото самых оригинальных елочек из ваших офисов, которые могут быть сделаны из необычных и неподходящих, на первый взгляд, для этого материалов. Например, из банок, шин, шариков или книг. Фантазия не имеет границ!

Снимки с вашей шальной елкой из офиса, рассказом, как вы ее творили и названием компании присылайте в «Комсомолку» до 23 декабря:

- на почту kp@kpkomi.ru

- в сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомолке»

- или в Direct www.instagram.com/komsomolka_komi

24 декабря с 11:00 на сайте стартует народное голосование, которое продлится три дня.

Голосование за самую шальную офисную елку завершится 27 декабря в 10:00 часов и после этого будут объявлены победители.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными. Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!