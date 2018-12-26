Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: главные площадки, выставки, концерты

Новый 20190й год уже наступает на пятки, и Сыктывкар заряжен праздничным настроением на полную мощность. Каждый день манит заглянуть на какое-нибудь новогоднее торжество. Выбор такой большой, что разбегаются глаза? «Комсомолка» поможет: мы составили для вас дайджест интересных событий, которые пройдут в последние дни уходящего 2018 года.

Дискотека в стиле 90-х

В субботу, 29 декабря, в Центре досуга и кино «Октябрь» в 20 часов затеют мега-вечеринку. Вас ждет целых восемь часов танцев, караоке-холл, шоу-программа. Подвигаться вволю и зажечь под нестареющие хиты можно будет сразу на двух танцполах. Отдохнуть можно будет в лаундж-зоне, сделать снимки на память — в фотозоне. Вход будет стоить 300 рублей.

"Куклы Северной Пальмиры"

Бал ангелов

В пятницу, 28 декабря, в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка «Кукольный бал Северной Пальмиры. Просто Ангел!». В столицу Коми её привозят уже шесть лет. В этот раз выставка посвящена ангелам. Все куклы выполнены в разных техниках и прячут в себе пестрые истории: с озорной смешинкой, с меланхоличной задумчивостью, с теплой сказкой — каждый найдет свою, особенную.

Кстати, если вы не захотите расставаться со «своей» куклой, то сможете её купить: это будет выставка-продажа. Не исключено, вы уйдете с этой выставки с талисманом к следующему году. Выставка продлится до 15 февраля. Взрослый билет будет стоить 200 рублей, льготный — 100 рублей.

«Музыкальный карнавал» с дирижером из Аргентины

Театр оперы и балета Коми готовит для своих зрителей россыпь замечательных постановок и концертов. Маленькие театралы смогут посмотреть несколько добрых историй: музыкальную сказку «Золушка» (27 декабря, в 11 часов), мюзикл-вестерн «Братец Кролик и братец Лис» (29 декабря, в 11 часов) и мюзикл «Двенадцать месяцев» (30 декабря, в 11 часов). Перед началом каждой постановки для малышей устроят хороводы возле ёлки и конкурсы с призами.

Взрослых зрителей утянет вихрь «Музыкального карнавала» (28 декабря, в 18 часов 30 минут): в одном концерте встретятся очарование австрийской и венгерской музыки и огонь латиноамериканских ритмов. Править балом будет маэстро из Аргентины Рамиро Ариста. Купить билеты можно на сайте театра.

Музыкальная сказка "Золушка"

Почта Деда Мороза

Мэрия Сыктывкара также постаралась устроить для горожан праздник. 30 декабря с 10 до 18 часов рядом с «Новогодним шаром» у Центрального бассейна будет работать почта Деда Мороза. Каждый сможет отпустить заветное желание в специальный ящик. Там же весь день будут работать интерактивные площадки: катания на упряжке, фотозоны с хаски и северным оленем.

Группа "Merrier"

Утренник для панков

Рокеры тоже хотят свою ёлку. И она у них будет: клуб «Маяковский» зовет всех желающих на «Панк-рок ёлку», где будут выступать «Три костыля», «Гнап», «Merrier», «Cover Riders». Бодрый утренник для взрослых пройдет 29 декабря, начало — в 22 часа 30 минут. Вход будет стоить 300 рублей.

Новогодний отдых всей семьей

Национальная библиотека Коми приглашает 30 декабря зайти к ним «В гости без церемоний». В программе — много праздничных мастер-классов. Вместе с вашим ребенком вы сможете сделать рождественское украшение, новогоднюю игрушку из фетра и порисовать на воде. Там же вы сможете продегустировать домашние заготовки, пройти настольный семейный квест и узнать прогноз на будущий год (его составят на основе коми промыслового календаря). Вход бесплатный, начало — в 12 часов.

Фото: Архив "КП"

В Новый год — на лыжах!

29 декабря, в 16 часов, в Сыктывкаре стартует «Новогодняя лыжная гонка». Пройдет гонка на лыжной базе «Спортивная» («Динамо»). Соревноваться участники будут по системе гандикапа: чем старше лыжник — тем раньше он начинает забег. Победит тот, кто первым пересечет финишную черту. Кстати, все участники памятные подарки от Деда Мороза. Подать заявку на участие в спортивном забеге необходимо в городском Центре спортивных мероприятий с 9 до 17 часов по адресу: ул. Морозова, 165 или по электронной почте csmsykt@mail.ru.

Новогоднее шоу «Тайна пиратских сокровищ»

30 декабря в КСЦ «Ренова» пройдет единственное новогоднее шоу международного уровня для детей и взрослых «Тайна пиратских сокровищ». Растущая прямо во время шоу пятиметровая ёлка, сказочные костюмы, волшебная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой представление от московского театра «Чудаки» никого не оставит равнодушным! Представление начнется в 11 часов, билеты можно приобрести в кассах «Реновы» и ЦУМ (стоимость — 800, 1000 и 1200 рублей).

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