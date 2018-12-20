2018-12-20T12:55:19+03:00
Общество

Точка в деле о жестоком убийстве лося под Печорой: принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела

По какой причине охотников не будут наказывать за убийство животного, полиция Коми не сообщает
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Валерия ЛунькоФото Валерия Лунько
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В Печоре завершили расследование дела по факту отстрела спасенной из-подо льда лосихи. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает региональное МВД.

«По какой причине охотников не будут наказывать за убийство животного, Печорским ОВД не сообщается», — отметили в пресс-службе МВД по Коми. Ранее проверку несколько раз продлевали. В нашумевшем деле выявляли дополнительные обстоятельства. Для их оценки нужна была помощь экспертов. Именно поэтому расследование убийства животного, которое вызвало широкий общественный резонанс, затянулось.

Напомним, 22 ноября, в 300-х метрах ниже железнодорожного моста через Печору лосиха переходила реку и провалилась под лед. Рыбаки, которые стали свидетелем отчаянных попыток животного выбраться на сушу, вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники Печорского спасотряда достали лосиху из ледовой ловушки, а потом попытались ее дотащить до крепкого льда, ближе к берегу. Спасатели изрядно потрудились: лосиха отбрыкивалась и пару раз проваливалась под лед. Но ценой невероятных усилий животное спасли из воды на веревке и дотащили до берега. Под занавес мероприятия на лед вышли местные охотники. Они пристрелили только что спасенное животное практически в упор. По их словам, они преследовали лося давно, цель убийства – добор (добивание раненного животного - ред.)

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