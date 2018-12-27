Путешественник-донор: «Моя кровь течет в десятках таиландцев»

Путешественник из столицы Коми как минимум полсотни раз сдавал кровь. Кому и когда ее перелили - донор не знает, лишь перечисляет страны: Сербия, Шри-Ланка, Индия, Куба, Эквадор, Таиланд, Лаос, Непал, Камбоджи, Китай. Недавно к этому списку добавилась Грузия.

Знакомьтесь: Андрей Сажнов. Родился и вырос в Сыктывкаре. После окончания школы, когда сверстники ломали голову, куда поступать, парень не мучился раздумьями. Вместо приемной комиссии вуза он сдал аттестат с результатами ЕГЭ маме и уехал в Сербию. С тех пор сыктывкарец постоянно в пути. И такая жизнь ему нравится.

КитайФото: Из личного архива героя публикации

Парень - перекати-поле

В первый раз он стал донором из интереса: «На главной площади Белграда стоял донорский автобус. Мы с друзьями решили сдать кровь. Я процедуру перенес хорошо. После этого донорство стало обязательным ритуалом: приезжая в новую страну, первым делом ищу центр сбора крови. Чаще всего я становился донором в Таиланде — 15 раз. Часть моей крови есть в десятках таиландцев», - шутит путешественник.

За одно посещение Андрей отдает 450 мл крови. Для парня это одновременно и способ помощи людям, и хобби. Денег за сдачу крови сыктывкарец не берет, а вот почетные грамоты, значки, пропагандистскую атрибутику собирает с удовольствием. «В Китае после сдачи крови мне вручили часы, пиалы и два литра подсолнечного масла. Меня это позабавило», - вспоминает парень.

"Моя стихия — автостоп, ночевки в палатке"Фото: Из личного архива героя публикации

Но бывает, что кровь у донора со стажем принимать отказываются. Так, чтобы европейцу стать донором в Малайзии, нужно прожить в стране минимум год (за это время организм должен адаптироваться к новому климату). Оставить генетический след Андрею пока не удалось и на родине. По российским правилам, донорскую кровь закладывают на полугодовой карантин. Спустя 6 месяцев донору нужно явиться в этот же центр, чтобы повторно сдать анализы. Если все в порядке, только после этого кровь перельют другому человеку. Для парня — перекати-поле оседлый образ жизни муке подобен, и потому с донорством в России у него пока не сложилось.

Новый рекорд

Большую часть года путешественник проводит в Таиланде. Здесь с октября по май он работает гидом, возит русских туристов на Симиланские острова и за сезон неплохо зарабатывает. Денег хватает на еду и аренду жилья, помощь маме, а также на грядущие путешествия.

Большую часть года путешественник проводит в Таиланде.Фото: Из личного архива героя публикации

- Конечно, моих доходов недостаточно, чтобы передвигаться на самолете, останавливаться в гостиницах. Но для меня такие путешествия неинтересны, - делится опытом бюджетный турист. - Ключевой момент: я мало трачу. По жизни не гонюсь за большими деньгами, а в путешествиях - за суперкомфортом. Моя стихия — автостоп, ночевки в палатке.

Ключевой момент: я мало трачу. По жизни не гонюсь за большими деньгами, а в путешествиях - за суперкомфортомФото: Из личного архива героя публикации

Так, во время путешествия из Тбилиси в Сыктывкар Андрей установил новый личный рекорд: за четыре дня он проехал автостопом три тысячи километров! Вся поездка обошлась ему в 400 рублей. Деньги потратил на обед, а также оплату сотовой связи для водителя, с которым проехал большую часть пути.

Китайский дракон

В родной Сыктывкар Андрей Сажнов приехал, чтобы с близкими — мамой, сестрой и племянницей, встретить Новый год. «В этом году я отказался от Таиланда в пользу Сыктывкара. Друзья крутят у виска, ведь люди убегают от зимы в теплые страны, а я уехал из лета в зиму. Но меня тут все радует: хожу по улицам и улыбаюсь, - говорит наш герой. - За 16 лет путешествий снежный Новый год — вот, что для меня экзотика».

"Даже в самой бедной стране можно путешествовать без денег"Фото: Из личного архива героя публикации

Всеми любимый и долгожданный праздник автостопщик встречал в разных странах мира. Но самый необычный Новый год ему довелось отпраздновать в Китае. Подруга, работавшая преподавателем английского языка в Поднебесной, пригласила Андрея в гости к своим знакомым африканцам, проповедовавшим христианство. «Вечером 31 декабря мы отправились в церковь. Это было как в фильмах: проповедник поет, прихожане за ним повторяют и танцуют возле алтаря. На фоне двухсот чернокожих христиан мы выглядели белыми воронами. Когда часы пробили полночь, все начали поздравлять друг друга, обниматься. После этого мы с подругой отправились танцевать в ночной клуб».

Во второй раз в Китае уроженец Коми встречал Новый год по восточному календарю в феврале. Андрей направлялся к друзьям на север страны, но за час до полуночи понял, что в пункт назначения не успеет.

"Со всех сторон люди бросали под дракона петарды, которые разрывались прямо под нашими ногами"Фото: Из личного архива героя публикации

- Я голосовал на трассе и неподалеку увидел маленькую деревушку. Пошел туда и постучался в первую попавшуюся дверь. Меня впустили, тут же накормили, а потом я и еще несколько парней, облачившись в дракона, ходили по улицам. У азиатов считается, что громкие звуки и красный цвет отпугивает нечесть. Со всех сторон люди бросали под дракона петарды, которые разрывались прямо под нашими ногами. Было и весело, и страшно, - говорит автостопщик.

Мода на заброшки

Но как бы хороши не были заморские страны, наш земляк признается: его тянет на малую родину. Поэтому раз в год он сюда обязательно приезжает. «Коми — это Крайний Север, тайга, тундра. Здесь есть то, чего нет ни в одной экзотической стране: настоящая снежная зима. В Грузии я встретил швейцарца, который специально приезжает в Коми покататься на лыжах на стадионе им. Сметаниной».

Бывалый путешественник считает, что центром туристического притяжения в Коми может стать, например, Воркута со своими заброшенным поселками. Урбанистический туризм нынче в моде.

Был случай

- В Индии у меня закончились деньги. На руках был только билет в Таиланд, но до рейса оставалось еще две недели. Индия — беднейшая страна юго-восточной Азии, и я думал, что умру там с голоду.

"Бедные индусы узнав, что я автостопщик, приглашали в гости, угощали"Фото: Из личного архива героя публикации

Но бедные индусы узнав, что я автостопщик, приглашали в гости, угощали, а некоторые даже давали денег. Это был шок. Теперь я знаю, что можно путешествовать совсем без денег. Мир не без добрых людей, - верит Андрей Сажнов.