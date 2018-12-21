2018-12-21T09:46:07+03:00
Происшествия

Из-за пурги в Воркуте перекрыли дороги

В городе введен режим повышенной готовности
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ВоркутыФото: пресс-служба администрации Воркуты
Изменить размер текста:

В Воркуте борются с последствями затяжной метели. В городе отменены занятия в школах и перекрыты дороги. Сейчас порывы ветра достигают от 16 до 22 м/с, на улицах наблюдаются снежные заносы, видимость к утру улучшилась со 100 до 200 метров. В эти минуты в Воркуте проходит заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсуждается дальнейшие действия служб.

Как сообщил мэр города, участки автодорог п. Воргашор – Город (по Западному кольцу), п. Воргашор-п. Северный, п. Заполярный-Город, а так же Город-микр. Советский перекрыты для всех видов транспорта. Там будет работать снегоуборочная техника.

Также из-за сложных погодных условий вчера вечером в районе поселка Заполярный застряли два автобуса с горняками. В плену оказались 80 человек. Мэр города Игорь Гурьев на своей странице в «ВКонтакте» заверил, что отряды МЧС добрались до одного из автобусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежный апокалипсис в Воркуте: люди роют сугробы руками, машины застревают на дороге (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкарском клубе мужчина дал отпор грабителям, пытавшимся сорвать с него золотые цепочку и браслет
Расширился президиум Госсовета Коми
Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска
В Коми приняты поправки в закон о тишине
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево