Из-за пурги в Воркуте перекрыли дороги

В Воркуте борются с последствями затяжной метели. В городе отменены занятия в школах и перекрыты дороги. Сейчас порывы ветра достигают от 16 до 22 м/с, на улицах наблюдаются снежные заносы, видимость к утру улучшилась со 100 до 200 метров. В эти минуты в Воркуте проходит заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсуждается дальнейшие действия служб.

Как сообщил мэр города, участки автодорог п. Воргашор – Город (по Западному кольцу), п. Воргашор-п. Северный, п. Заполярный-Город, а так же Город-микр. Советский перекрыты для всех видов транспорта. Там будет работать снегоуборочная техника.

Также из-за сложных погодных условий вчера вечером в районе поселка Заполярный застряли два автобуса с горняками. В плену оказались 80 человек. Мэр города Игорь Гурьев на своей странице в «ВКонтакте» заверил, что отряды МЧС добрались до одного из автобусов.

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