2018-12-21T10:07:06+03:00
Происшествия

Фото и видео: снежный апокалипсис в Воркуте

Город накрыла сильнейшая пурга
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Воркуту вновь накрыла пурга. У школьников отменены занятия в школах, а их родители с опаской пробиваются сквозь белоснежный занавес по пути на работу. Заполярный город часто борется с последствиями снежной стихии, но сейчас даже сторожили признаются, что такой метели не видели уже давно.

В эти минуты порывы ветра достигают 22 м/с, видимость в городе составляет 200 метров. В городе проходит экстренное заседание по ГО и ЧС.

Воркутинцы делятся фотографиями и видео снежного апокалипсиса в соцсетях. Кто-то на минутку выбегает на улицу, чтобы успеть заснять последствия стихии, а у некоторых пургу фиксирует видеорегистратор.

olgabaranova73661olgabaranova73661
Сегодня у нас погода менялась три раза.Утром ветер со снегом,но терпимо,днём дул просто обжигающий ветер.А вечером вот такая погода).Ветер сверху прям выл страшно,на телефоне не слышно.А жаль.#воркута#мояворкута#метель#пурга#скороновыйгод
21 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram
lena_dik85lena_dik85
Воркута не перестаёт удивлять! Ветер 24м/сек, всё переметено, автобусы выехать не могут, люди по часу стоят на остановках (некоторые возвращаются домой, такси берут по тройному тарифу. Вот такое вот доброе утро сегодня у воркутинцев #воркута#воркутастолицамира#мояворкута#myvorkuta
6 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
myvorkutamyvorkuta
Парк немного замело Фото: @frefoil #мояворкута #воркута #myvorkuta #vorkuta
145 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
dima_gusaroffdima_gusaroff
Воркута
10 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
prostoichelovekvorkutaprostoichelovekvorkuta
Утро в Воркуте #vorkuta
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
neyme_xaneyme_xa
Воркутинские метели настолько суровы #vorkuta
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
mvfilippovmvfilippov
Пурга в Воркуте
5 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
nifedimnifedim
У нас снова пурга...
3 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
uliashev.aleksandruliashev.aleksandr
Такая погода в Воркуте
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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