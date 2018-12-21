Фото и видео: снежный апокалипсис в Воркуте

Воркуту вновь накрыла пурга. У школьников отменены занятия в школах, а их родители с опаской пробиваются сквозь белоснежный занавес по пути на работу. Заполярный город часто борется с последствиями снежной стихии, но сейчас даже сторожили признаются, что такой метели не видели уже давно.

В эти минуты порывы ветра достигают 22 м/с, видимость в городе составляет 200 метров. В городе проходит экстренное заседание по ГО и ЧС.

Воркутинцы делятся фотографиями и видео снежного апокалипсиса в соцсетях. Кто-то на минутку выбегает на улицу, чтобы успеть заснять последствия стихии, а у некоторых пургу фиксирует видеорегистратор.

olgabaranova73661 Сегодня у нас погода менялась три раза.Утром ветер со снегом,но терпимо,днём дул просто обжигающий ветер.А вечером вот такая погода).Ветер сверху прям выл страшно,на телефоне не слышно.А жаль.#воркута#мояворкута#метель#пурга#скороновыйгод

lena_dik85 Воркута не перестаёт удивлять! Ветер 24м/сек, всё переметено, автобусы выехать не могут, люди по часу стоят на остановках (некоторые возвращаются домой, такси берут по тройному тарифу. Вот такое вот доброе утро сегодня у воркутинцев #воркута#воркутастолицамира#мояворкута#myvorkuta

myvorkuta Парк немного замело Фото: @frefoil #мояворкута #воркута #myvorkuta #vorkuta

prostoichelovekvorkuta Утро в Воркуте #vorkuta

neyme_xa Воркутинские метели настолько суровы #vorkuta

mvfilippov Пурга в Воркуте

nifedim У нас снова пурга...