2018-12-21T16:08:08+03:00
Общество

В Сыктывкаре показали новую пожарную технику

Авто направят в села республики и пополнят им материальный резерв региона
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Последнее обновление автопарка состоялось в 2016 годуПоследнее обновление автопарка состоялось в 2016 годуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Комитет Республики Коми ГО и ЧС получил новую технику. Авто направят в села республики и пополнят ими материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выставка новой техники прошла на Стефановской площади Сыктывкара.

7 пожарных автоцистерн, автобус, 2 снегохода, 2 квадроцикла и полевая кухня отправятся в города и районы региона. Пожарные авто прибыли в Сыктывкар только вчера, машины еще даже не поставлены на учет. Стоимость специализированных авто соответствует их уровню. Например, три «Урала» обошлись в 17 миллионов рублей.

Пожарные авто прибыли в Сыктывкар только вчера, машины еще даже не поставлены на учет Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пожарные авто прибыли в Сыктывкар только вчера, машины еще даже не поставлены на учетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Автомобили поедут в сёла Русаново и Знаменка Троицко-Печорского района, Кельчиюр Ижемского района и Хабариха Усть-Цилемского. Для этих четырёх населённых пунктов мы выбрали лёгкие машины, чтобы они могли проехать по малотоннажным мостам. 3 тяжеловесных «Урала» уедут в Зеленец (Сыктывдинский район), Шудаяг (Ухтинский район) и Читаево (Прилузский район). В этом году в Читаево реорганизовали отдельный пост в пожарную часть, и новый «Урал» обеспечит безопасность населённого пункта, где есть школа-интернат, детский сад, ФАП и клуб, – рассказал Председатель Комитета Коми ГО и ЧС Александр Бурцев.

Фото - противопожарная служба Республики Коми

Фото - противопожарная служба Республики Коми

Автобус будет направлен на обеспечение Учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты». Остальная техника пополнит материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Коми.

Блестящая в свете сурового зимнего солнца техника — не единственное, что выставили на Стефановской площади. Например, этим утром можно было заглянуть в мобильный пункт обогрева.

Основные задачи пункта обогрева - прием, регистрация и временное размещение пострадавшего населения Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Основные задачи пункта обогрева - прием, регистрация и временное размещение пострадавшего населенияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В палатках очень тепло за счет обогрева генераторами. Такой пункт в течение четырех часов развертывается в зоне чрезвычайных ситуаций. Рядом для демонстрации поставили осветительный столб, возможности которого можно было бы в полной мере оценить в темное время суток. Он озаряет территорию на 100 метров.

Два мобильных поста пожарной охраны торжественно передали добровольным пожарным села Шошка и Тимшера. К слову, шошкинцы стали первыми в республиканском конкурсе Всероссийских добровольно-пожарных обществ. Среди волонтеров дружины не только мужчины, но и хрупкие девушки:

Доброволец пожарной дружины Кристина Панарина готова всегда прийти на помощь Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Доброволец пожарной дружины Кристина Панарина готова всегда прийти на помощьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Вообще, я работаю воспитателем. Год назад вступила в дружину. У нас постоянно проходят тренировки. Например, проходим практику, как правильно присоединять пожарные рукава. В этом году летом впервые участвовала в тушении пожара, когда загорелся сарай соседа. Эта форма, в которой я сейчас нахожусь, хранится у меня дома, - рассказала доброволец Кристина Панарина.

Скоро новые машины отправятся в села республики Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Скоро новые машины отправятся в села республикиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что автопарк противопожарной службы Коми не обновляли два года. В 2016 году закупили 6 пожарных автоцистерн и одну автоцистерну с лестницей. В этом году пополнение весомее.

Комитет Республики Коми ГО и ЧС получил новую технику.

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