В Новый год - вместе с Мартишей Аддамс и принцесой Леей

Вчера в Сыктывкаре прошел "Сыр-кон Новогодний" - предновогодняя вечеринка для гиков (поклонников комиксов, компьютерных и настольных игр, аниме, сериалов). Если "Сыр-кон-2018" отличился масштабностью, то его праздничная версия - теплой атмосферой дружеских посиделок. "Комсомолка" собрала интересные моменты новогоднего гик-фестиваля в репортаже - скорее смотрите фото и видео!

Зал был украшен по-новогоднемуФото: Дарья ЮДИНА

Сыктывкарские гики начали провожать Новый год в лофте "Чаще", который был украшен под стать празднику: на потолке висели ёлочки, а деревянные столбы украшали карнавальные маски.

В зале яблоку негде было упастьФото: Дарья ЮДИНА

Залу пришлось стать резиновым: люди, можно сказать, сидели на друг друге. Свободного пространства хватало только на то, чтобы протиснуться. Сумки и рюкзаки приходилось придерживать, чтобы при протискивании никого не задеть. Впрочем, неудивительно: свободных билетов на день "Свин-кона" (второе название "Сыр-кона Новогоднего") не осталось вообще.

Косплееры сидели прямо в зале, ожидая начала дефилеФото: Дарья ЮДИНА

Главным событием гик-вечеринки, стало косплей-дефиле. В ожидании начала косплееры сидели в зале. Ни им, ни зрителям не пришлось скучать. Желающие получить значки или магнитики с фирменным мышонком фестиваля участвовали в конкурсах, другие играли в "настолки".

Некоторые принесли в лофт настольные игрыФото: Дарья ЮДИНА

Многие отправились за бесплатными рисунками к художникам скетч-маркета. Очень много было людей, делавших фото на память: с друзьями, с фирменными сыр-коновскими "облачками".

Художники "Скетч-маркета" рисовали бесплатноФото: Дарья ЮДИНА

Организаторы принесли с собой фирменные "облачка"Фото: Дарья ЮДИНА

Косплееры также не отказывались от фотографий и охотно позировали.

Косплееры охотно позировалиФото: Дарья ЮДИНА

Снимками заполнял память телефоновФото: Дарья ЮДИНА

За музыкальную составляющую вечера отвечали специально приглашенные группы: "Merrier", "Call Camels", "Кое-кто". Звучали как каверы на популярные песни, так и оригинальные творения музыкантов.

Группа "Call Camels"Фото: Дарья ЮДИНА

Группа "Merrier"Фото: Дарья ЮДИНА

Сердце вечера - косплей-дефиле - разделили на две части. Участники показали персонажей из аниме, комиксов, игр, мультфильмов, книг - каждый зритель мог выбрать любимчика.

Одна из участниц решила перевоплотиться в женскую версию Ника Уайлда из мультфильма "Зверополис"Фото: Дарья ЮДИНА

Гик-праздник посетила Чудо-женщинаФото: Дарья ЮДИНА

Было много оригинальных персонажей, придуманных самими косплеерами: так, зрители увидели героев из вселенной Говарда Лавкрафта.

Персонажи из вселенной Говарда Лавкрафта на "Сыр-коне Новогоднем".

"Модели" здорово постарались: кто-то брал детально проработанным костюмом и раздачей сладких "взяток"; кто-то - убедительной подачей.

Дуэт из "Warhammer 40000" раздавал конфетыФото: Дарья ЮДИНА

Номинаций в косплей-дефиле было три: "Гран-при", "Выбор организаторов", "Выбор зрителей". Свои симпатии зрители отдавали, голосуя на непроданных билетах с прошлого "Сыр-кона".

Зрители записывали ники понравившихся участников на билетах с прошлого "Сыр-кона"Фото: Дарья ЮДИНА

Пока зрители голосовали, пара косплееров успели сменить наряды.

Кое-кто успел даже переодетьсяФото: Дарья ЮДИНА

Кстати, не только косплееры приготовили гиковскую "униформу": среди участников вечеринки ходили Пикачу, Заяц из "Алисы в стране чудес" и спецназовец из сериала "S.W.A.T".

Зрители тоже "приоделись"Фото: Дарья ЮДИНА

В итоге, зрительские симпатии завоевала медсестра из "Сайлент-хилла".

Медсестра из "Сайлент-Хилл" получила приз зрительских симпатий.

Приз от организаторов за техничность получил Гандайвер, а "Гран-при" досталось четверке из игры "FNAF".

Приз от жюри получил участник, сделавший костюм Гандайвера из аниме "Гандайвер. Биомеханическая броня"Фото: Дарья ЮДИНА

"Гран-при" получили персонажи из компьютерной игры "FNAF"Фото: Дарья ЮДИНА

Но ни один из косплееров не ушел обиженным: все получили увесистые пакеты с призами.

Все участники косплей-дефиле получили подаркиФото: Дарья ЮДИНА

Ни один "Сыр-кон" не проходит без розыгрышей по номерам билетов.

Розыгрыш призов вызвал ажиотажФото: Дарья ЮДИНА

И в этот раз зрители с мольбой смотрели на свои билетики, надеясь на призы.

Зрители очень хотели получить призыФото: Дарья ЮДИНА

В какой-то момент постоянному ведущему и организатору "Сыр-кона" Прокопию Уляшову пришлось уйти со сцены. Подменила ведущего розыгрыша косплеер Мария.

Ведущий розыгрыша сменился на несколько минутФото: Дарья ЮДИНА

Точку официальной части гик-праздника поставил торт с символикой фестиваля, который предоставил один из партнеров.

Вкусным завершением официальной части стал тортФото: Дарья ЮДИНА

Фоторепортажи с "Сыр-кона-2018":

Первый день [подробнее...]

Второй день [подробнее...]