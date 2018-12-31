2018-12-31T11:03:03+03:00
Происшествия

Стало известно, как встретит Новый год бывший глава Коми Вячеслав Гайзер

Он будет сам готовить для себя праздничный ужин
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: www.kommersant.ruФото: www.kommersant.ru
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Корреспондент «Московского комсомольца» в составе делегации Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) узнала, как будут встречать новый год фигуранты резонансных уголовных дел, отбывающие срок в московском СИЗО «Лефортово».

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, обвиненный в создании ОПГ и мошенничестве, проведет праздник в камере без горячей воды, поскольку у него еще не сделали ремонт. Тем не менее, он заявил, что настроение у него хорошее, и рассказал, что собирается приготовить сам.

- Селедка под шубой будет, оливье, голубцы, перец фаршированный, — уточнил бывший чиновник.

Бывший полковник МВД Александр Захарченко, судимый за коррупцию, поведал, что не отмечает праздники в СИЗО, и в шутливой форме пожаловался на маленькую камеру без перегородки около туалета. Он также отметил стойкость Гайзера.

Бывший руководитель управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко, проходящий по делу о взятке за освобождение вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов), проведет Новый год без сокамерников. Он жалуется на отсутствие отопления. Отмечается, что ему досталась худшая камера. «На Новый год лягу спать в 22.00, когда отбой. Курткой укроюсь», — сказал он.

Еще один фигурант дела о взятке Шакро Молодому, бывший первый заместитель главного управления СКР по Москве Денис Никандров продемонстрировал проверяющим холодильник, набитый мандаринами. Кроме того, он много читает и передал в тюремную библиотеку около 100 книг.

Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, судимый за хищения средств бюджета, второй год подряд мастерит украшения из фруктов. В прошлом году он делал елки, в этом году — свинью из помело. «Глазки, рот ей сделал. Стоит знак Нового года на подоконнике», — показал он.

Наконец, в «Лефортово» содержатся украинские моряки, задержанные вместе с кораблями в Керченском проливе после нарушения территориальных вод России. Они ни на что не жалуются. Их поселили в обновленных камерах.

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