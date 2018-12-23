2018-12-23T22:12:38+03:00
Общество

Цветок косит под елочку: в конкурсе «Шальная елка» новый претендент на победу

Под занавес состязания лучших символов года мы публикуем фото оригинального цветка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Новогоднее настроение - в каждой деталиНовогоднее настроение - в каждой детали
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Конкурс офисного творчества «Шальная елка» подходит к концу. Под занавес состязания лучших символов года мы публикуем оригинальный цветок, замаскированный под елочку.

- В кабинете отдела организации проектов Центра культурных инициатив «Югор» круглый год растет растёт роскошное хвойное деревце - красавица Араукария. Вот мы ее и украсили, - рассказала сотрудница центра Юлия Панюкова.

24 декабря с 11:00 на сайте стартует народное голосование, которое продлится три дня.

Голосование за самую шальную офисную елку завершится 27 декабря в 10:00 часов и после этого будут объявлены победители.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках!

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках!

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