Номера разных национальностей: в Финно-угорском этнопарке преобразили гостиницу

Гостиниця «Финноугрия» в этнокультурном парке преобразилась к Новому году: теперь каждый номер имеет свою национальность. Все в комнатах, начиная от оформления штор и подушек и заканчивая табличками возле дверей, несет в себе культурный отпечаток одной из народностей финно-угорской семьи.

Интерьер каждого номера "составлен" по культурным мотивам одной из финно-угорских народностейФото: Дарья ЮДИНА

Сегодня в Финно-угорском этнопарке презентовали обновленную гостиницу. Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов вместе с приглашенными журналистами осмотрел номера: теперь каждая комната «соответствует» одному из народов финно-угорской семьи.

В венгерском номере собрали пробки от бутылокФото: Дарья ЮДИНА

Так, номер удмуртов (самый рыжие среди финно-угров) разукрашен всеми оттенками оранжевого. В другом номере в бокале собрали пробки от винных бутылок (каждую «привезли» из разных регионов Венгрии). В комнате ижоров на стене висит сеть: этот народ славится морским рыболовством.

В комнате ижоров повесили рыболовную сетьФото: Дарья ЮДИНА

Обстановку каждой из комнат дополнили небольшими арт-объектами, фотографиями, игрушками, фигурками. Все апартаменты выдержаны в определенной цветовой гамме, в номерах также есть справочные издания, рассказывающие о культуре финно-угорских народов.

Обстановку дополнили деревянными статуэткамиФото: Дарья ЮДИНА

Изюминкой нового дизайна стал текстиль и картины. Свои полотна гостинице подарили участники международного симпозиума этнофутуристов «Архаика и современность»: Зоя Лебедева, Юрий Лисовский, Альфия Саргин, Павел Микушев, Сергей Уваров, Валерий Савин, Анатолий Степанов.

Свои полотна гостинице подарили художники-этнофутуристыФото: Дарья ЮДИНА

Текстиль был создан эксклюзивно для гостиницы: дизайнер из Санкт-Петербурга Андрей Головин и член Союза художников Анжелика Разманова по-своему прочли 24 национальных орнамента и воплотили их свежее видение на ткани:

— В дизайне штор использованы характерные элементы национальных орнаментов, которые максимально пикселизированы в восьмибитной графике и наложены на образ местности, – рассказала о своем творческом методе Анжелика Разманова.

Текстиль был создан специально для "Финноугрии"Фото: Дарья ЮДИНА

В трио художников, отвечавших за преобразование «Финноугрии», входит также Сергей Разманов. Он занимался арт-объектами, в частности, декорированием зеркал. Остальные «экспонаты» были собраны силами сотрудников этнопарка и их друзей. Свою лепту внес и Сергей Емельянов: он приехал на презентацию с подарком — керамикой Владимира Дурнева из серии «Коми сказки».

Даже брелоки от ключей выдержаны в особом стилеФото: Дарья ЮДИНА

В скором жители республики смогут сами оценить похорошевшую «Финноугрию»: 7 января в этнопарке в Ыбе пройдет Фестиваль новогоднего настроения и зимних забав «Лым лун» («День снега»). На фестивале свое мастерство будут показывать фристайлисты из воркутинской Ассоциации экстремальных видов спорта и каюры (погонщики собак или оленей, запряженных в нарты).

В этнопарке подрастают очаровательные лосихи - Моня и МуляФото: Дарья ЮДИНА

Кстати, о парнокопытных: гости «Дня снега» смогут поближе познакомиться с очаровательными питомцами этнопарка — лосихами Мулей и Моней. С момента приезда в Ыб они сильно выросли и теперь с удовольствием бегут к людям за вкусностями. «День снега» пройдет 7 января, начало — в 10 часов.

Увидеть Моню и Мулю можно будет на "Дне снега" 7 январяФото: Дарья ЮДИНА

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