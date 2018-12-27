В Ижме застрелили еще одного волка
Жители Ижмы пристрелили еще одного волка, которые в последнее время буквально атакуют село. Об этом сообщает «Комиинформ». В последнее время стаи волков загрызли более десяти собак в окрестности.
Житель Ижмы Дмитрий Артеев, рассказал, что сегодня утром два волка пришли в село и местные охотники пристрелили одного из них.
- В 4:30 мне позвонил друг, сказал, что у него во дворе два волка. Мы собрались и по свежим следам выловили хищников. Одного из них застрелили, второй ушел в лес, - рассказал Дмитрий Артеев.
Фото: Дмитрий Артеев
По словам жителя села, на отстрел волков у местных жителей есть лицензии, и люди действуют сообща.
- Выходим мы по собственной инициативе и за свой счет. Выслеживаем волков по свежим следам, догоняем и отстреливаем, - отметил Дмитрий.
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