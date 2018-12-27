2018-12-27T17:28:11+03:00
Общество

Тариф на мусор в Коми повысится после нового года

В течение 2019-го цены за коммунальную услугу для жителей региона изменятся два раза
Евгений Никитин
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Последний раз цена за тариф изменялась 1 ноябряПоследний раз цена за тариф изменялась 1 ноябряФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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"Мусорный тариф" на 2019 год в Коми повысится из-за роста НДС в стране. Об этом сообщает "Комиинформ".

Об этом на заседании экспертного совета постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам ЖКХ сообщила заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина.

- Тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО (вывоз мусора) на предстоящий год в республике утвержден, - отметила выступавшая, уточнив, что рост связан с повышением в стране НДС.

Месячная плата с одного человека (прописанного либо собственника жилья в доме с центральным отоплением) составит 117 рублей 46 копеек с января по июнь и 120 рублей 28 копеек с июля по декабрь 2019-го. Обладателям недвижимости с печным отоплением придется заплатить с человека 51 рубль 22 копейки с января по июнь и 52 рубля 45 копеек с июля по декабрь 2019-го.

Цены за вывозу мусора в 2019-ом году

Цены за вывозу мусора в 2019-ом году

Напомним, сейчас жители домов с центральным отоплением платят по 115,5 рублей с человека, а с печным по 50,37 рублей.

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