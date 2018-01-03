Отдыхайте всей семьей в музеях Сыктывкара

Вопреки стереотипным представлениям о строгой атмосфере государственных музеев Национальная галерея в новогодние праздники приглашает сыктывкарцев и гостей столицы Коми на развлекательные мастер-классы и познавательные выставки. Также готовы удивить посетителей Центр культурных инициатив «Югор» и Национальный музей Коми, которые в эти дни распахнули свои двери для детей и взрослых. «КП в Коми» знакомит вас с программой культурных мероприятий.

Национальная галерея Республики Коми

1. Новогодний квест «Дворцовые истории» 4, 6 января

- квест-экскурсия на экспозиции русского классического искусства;

- мастер-класс «Новогодний сувенир».

2. Песочное шоу «Золушка» 6 января

- беседа «Что такое Новый год»;

- мастер-класс «Ёлочная игрушка»;

- просмотр мультипликационных фильмов на тему зимы.

3. «Русская зима»: 3, 4, 5, 6 января

- «Зимний пейзаж в творчестве русских художников» – экскурсия на экспозиции искусства России XX - начала XXI века;

- «Зимой в городе и деревне» – творческая мастерская;

- просмотр мультипликационных фильмов на тему зимы.

4. «Зима на Севере»: 6 января

- «Путешествие на Север» – квест-экскурсия для школьников на экспозиции изобразительного искусства Республики Коми;

- «Зимой на Севере» – творческая мастерская;

- просмотр мультипликационных фильмов на тему зимы.

5. «В ожидании Рождества»: 4, 5, 6 января

- «Как обновился мир. Икона Рождества Христова». Беседа в музейно-образовательном центре;

- «Рождественский ангел» – творческая мастерская;

- просмотр мультипликационных фильмов на тему праздника Рождества.

6. Всей семьёй – в музей!»: 3, 4, 5, 6, января

- «Здравствуй, музей!» – экскурсии на экспозициях Национальной галереи;

- «Рисуем зиму всей семьёй» или «Новогодний сувенир» – творческая мастерская;

- просмотр мультипликационных фильмов на тему зимы.

Выбирайте понравившуюся вам программу, определяйтесь с датой и временем посещения.

Справки и заявки на проведение программ принимаются по телефону 24-05-07.

"Югор" приглашает на мастер-классы, выставки и мультфильмы Фото: www.travelask.ru

Центр культурных инициатив «Югор»

3 января

С 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00 мастер-класс по рисованию по воде "Эбру" от студии семейного развития "Гармония". Изготовление 3-х картин на формате А 3. Для детей от 6 лет и взрослых. Стоимость билета - 500 руб.

С 13.00 до 14.00 мультфильм "Папа-мама гусь". Возраст 0+. США-Китай. Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз... Стоимость билета - 30 руб.

С 15.00 до 17.00 мастер-класс по сухому валянию «Просто ангел!» от творческой мастерской "La Luna", 6+. Стоимость билета - 500 руб.

4 января

С 12.00 до 14.00 мастер-класс по бумагопластике «Лоуполи» от художника и дизайнера Александра Сергиенко. Изготовление фигуры по образцу. Для детей от 10 лет и взрослых. Стоимость билета - 250 руб.

С 14.00 до 16.00 детская программа «Накануне Рождества». Юных посетителей ждёт рассказ о традициях празднования Рождества в России, тематический мастер-класс и показ мультипликационного фильма «Щелкунчик» (Россия, 2004 г.). Для детей от 6 лет. Максимальное количество участников – 15 человек.

С 16.00 до 18.00 мастер-класс по изготовлению картины «Живопись шерстью» от студии семейного развития «Гармония». Новогодняя тема на выбор. Для детей от 7 лет и взрослых. Стоимость билета - 400 руб.

5 января

С 12.00 до 13.00 спектакль «Новый год – путешественник». Образцовый кукольный театр «Буратино». Стоимость билета - 100 руб.

С 14.00 до 15.30 мастер-класс «Волшебный витраж» от студии семейного развития «Гармония». Создание картины - волшебные узоры и рисунки с помощью контуров и витражных красок на стекле формата А5. 6+ Стоимость билета - 300 руб.

С 15.00 до 16.00 новогодние диафильмы от студии мультипликации «Не сон». Приглашаем вас посмотреть новогодние диафильмы в уютной обстановке, вспомнить былое, и показать радости своего детства своим детям. 0+. Стоимость билета - 100 руб.

С 16.00 до 18.00 мастер-класс «Флюид-Арт» от мастера Олеси Таскаевой. Создание собственного шедевра на холсте (25*30) жидким акрилом. Создание картин в этой технике больше похоже на арт-терапию – причудливые узоры и переливы краски создаются фактически сами собой. 12+. Стоимость билета - 600 руб.

6 января

С 12.00 до 13.30 мультфильм «Два хвоста». Возраст: 0+. Россия. История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. Стоимость билета - 30 руб.

С 14.00 до 16.00 мастер-класс «Этнографика. Верхний мир» от художника Юрия Лисовского. 7+. Стоимость билета - 350 руб.

С 16.00 до 17.30 мастер-класс "Кукла-оберег". На мастер-классе участники создадут свою куклу оберег и познакомятся с историей и традициями славянских кукол. 7+. Стоимость билета - 300 руб.

Предварительная запись по телефону 298-007.

Национальный музей Республики Коми