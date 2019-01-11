В Национальной галерее Коми по пятницам будут устраивать свадьбы

Сегодня в Национальной галере Республики Коми состоялось подписание трехстороннего соглашения между Министерством юстиции РК, Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Национальной галереей РК.

Благодаря соглашению у сыктывкарского ЗАГСа в стенах нацгалереи теперь появилась новая площадка для проведения государственной церемонии бракосочетания.

Среди шедевров

- С 2019 года, по желанию молодоженов, сотрудники сыктывкарского ЗАГСа могут проводить регистрацию брака в самом светлом и просторном зале Национальной галереи. Здесь расположена экспозиция зарубежного искусства 17 – 19 веков, - рассказала директор картинной галереи Ольга Талянина.

Расписывать женихов и невест в интерьерах одного из самых красивых и старейших зданий города (было построено в 1890 году) будут по пятницам. Специально для этого из ЗАГСа хотят приглашать регистратора.

Сколько будет стоит сказать друг другу «да» и обменяться кольцами в атмосфере шедевров мирового искусства пока неизвестно. Сейчас галерея разрабатывает прейскурант платных услуг.

Кстати

На протяжении нескольких лет в Сыктывкаре организуют свадебные перфомансы в Академическом театре драмы им.В.Савина.

- Сотрудников ЗАГСа мы не приглашаем, роль регистраторов исполняют актёры нашего театра. Они же могут исполнить роль гостей и покричать «Горько!» молодоженам, - рассказал заместитель директора Владимир Казаковцев.

Свадебная процессия в театральных стенах стоит в среднем 15 тыс. рублей.