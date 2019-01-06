2019-01-06T15:33:33+03:00
Общество

В Инте дети заболели свиным гриппом

Однако поводов для паники нет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В Инте зафиксировано несколько случаев заболевания свиным гриппом среди детей. Однако поводов для паники нет: малыши получают необходимую медицинскую помощь, заболевание протекает в средней степени тяжести.

- Лабораторно подтверждены первые случаи гриппа А(H3N2)/Сингапур. Уважаемые интинцы, берегите себя и не подвергайте своё здоровье опасности! – сообщает мэр Инты Лариса Титовец.

Как добавляет «Комиинформ», заболевание зафиксировано среди детей дошкольного и школьного возраста. Медицинскую помощь им оказывают в условиях стационара. Свиной грипп протекает в средней степени тяжести.

Как сообщают специалисты, при заболевании свиным гриппом наблюдаются такие симптомы, как высокая температура тела, кашель, насморк, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, конъюнктивит, дыхание становится учащенным. Это заболевание опасно тем, что осложнения появляются достаточно рано, и наиболее частое из них — вирусная пневмония. В течение суток у больных возникает дыхательная недостаточность, при которой организму требуется респираторная поддержка с вентиляцией легких, обеспечить которую можно в стационаре. Поэтому важно вызвать врача уже при первых симптомах болезни.

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