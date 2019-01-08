2019-01-08T11:01:00+03:00
Общество

В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах пропала женщина

О ней ничего не известно с 25 октября прошлого года
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Георгиевские волонтерыФото: Георгиевские волонтеры
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В Сыктывкаре ищут 43-летнюю Эльвиру Владимировну Эрберт, сообщают в группе «Георгиевские волонтеры».

О женщине ничего не известно с 25 октября прошлого года. В этот день пропавшая поехала в больницу навестить свою мать, но ее туда не пустили. Вечером того же дня она пошла к знакомым и с тех пор не выходила на связь с родными и близкими.

Приметы

У женщины черные длинные волосы, карие глаза, рост 165-170 см. Из особых примет - шрам на голове. Предположительно была одета в кожаную или простую куртку серого цвета, черные сапоги и черную шапку. С собой была сумка.

Всем, кто обладает информацией об этом человеке, просьба сообщить в ОМВД России по Сыктывкар. Также можно позвонить по телефонам 89087111717 или 89829503613.

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