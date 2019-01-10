В Сыктывкаре восстановили советские вывески старинного здания

Обветшавшая вывеска «Гастроном», на которые не обращают внимание рядовые сыктывкарцы, обрела новую жизнь благодаря российским энтузиастам. Фонду «Внимание», основателем которого является известный российский блогер, удалось собрать деньги на восстановление советских неонеоновых вывесок в столице Коми.

В конце сентября в Сыктывкаре с дома №43 по улице Ленина сняли старинные вывески. Горожане решили, что это сделала федеральная торговая сеть, которая уже обосновалась в этом здании. Однако цель демонтирования объектов благородная: их сняли, чтобы дать вторую жизнь. Вчера, 9 января, обновленные вывески вернули на место. Жители Сыктывкара уже могут любоваться отреставрированными буквами.

- Всего там две вывески - «Бакалея» и «Гастроном». Обе висят на старом жилом доме, построенном ещё в первой половине XX века. Долгие годы они медленно разрушались, и их вообще собирались демонтировать. Но благодаря сыктывкарским энтузиастам и вашим пожертвованиям они обрели вторую жизнь, - сообщает блогер Илья Варламов.

Обветшавшая вывеска «Гастроном» обрела новую жизньФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Справка

Фонд «Внимание» призван сохранить историческое наследие России. «Изуродованные разрозненными вывесками, глухими дверями, разрушенными балконами или просто брошенные на произвол судьбы исторические дома заслуживают нашего внимания. Этого никто не замечает, все уже привыкли, и никого не возмущает, что сносят памятники архитектуры, что в здания XIX века вставляют металлические двери и пластиковые окна, что старые фонари и ограды отправляют на переплавку. Мы верим, что вместе мы сможем обновить городские пространства, которые вновь станут радовать россиян» - говорится в программе проекта.