В Сыктывкаре лесовоз влетел в пассажирский автобус

Сегодня в 19.20 в оперативную дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 2 километре автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск» с участием рейсового автобуса (маршрут №25 Сыктывкар – Максаковка) и автомобиля «Мерседес» (лесовоз). Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону п.Краснозатонский.

По данным МЧС Коми, в инциденте пострадали 13 человек, среди них 4 ребенка. Двое несовершеннолетних (в возрасте 3 и 11 лет) госпитализированы в детскую республиканскую больницу в Сыктывкаре. Двое (2 года и 11 лет) после медицинского осмотра будут проходить дома амбулаторное лечение. Всего в пассажирском автобусе находилось 32 человека, из них 4 детей.

Фото: пресс-служба МЧС России по Коми

На месте ДТП розлива топлива нет, движение транспорта на автотрассе полностью восстановлено.

Фото: пресс-служба МЧС России по Коми

По факту ДТП организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями СК совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего.