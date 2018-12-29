«Кукиш» от Бориса Суранова: готовится выставка памяти известного журналиста Коми

Первой выставкой, которая откроет 2019-й год в Национальной галерее Коми, станет экспозиция под названием «Я не нарочно…». Она посвящена памяти Бориса Суранова, известного журналиста, заместителя главного редактора газеты «Красное знамя», который ушел из жизни 16 декабря 2017 года.

Открытие выставки запланировано на 15 января. На ней будут представлены самиздатовские журналы 1988-1992 годов из архива Бориса Суранова, которые после его смерти брат Сергей передал в Национальный архив Коми. Специалисты называют эти печатные издания исключительно редкими.

- Это совершенно уникальный архив самиздатовских рок-журналов конца 80-х и начала 90-х годов, выходивших малым тиражом. Тот, кто знает о таком явлении, как самиздат о рок-культуре СССР, поймут, что эта выставка станет обрушением, - уверена Ольга Орлова, куратор выставки, заведующая отделом музейно-экскурсоводческой работы Национальной галереи Коми. - В Национальный архив РК было передано интервью Бориса с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым 1988 года, документы его профессиональной журналисткой деятельности, самиздатовские журналы - "Гейгоп", "Рио", "Кукиш", "Урлайт", "Север-рок" "Жопа", "Охота", "Ересь", ""Обымпункт", Анды" и некоторые фотографии.

Борис Суранов придумал журнал «Кукиш» вместе с другом и соседом Шурой Петровым. Но с 1989 по 1991 годы Борис был его единственным создателем. "Кукиш" представлял из себя пять листов формата А4, собранных обычными скрепками. Суранов сам являлся автором текстов об андегранде и рок-движении в СССР и Коми, сам становился печатником, набирая материалы под копирку на печатной машинке. Обычно "Кукиш" выходил скромным тиражом в 5 или максимум 20 экзепляров. Всего за три годы существования самодельного журнала Борисом было выпущено около 10 номеров.

- Этот выставочный проект "Я не нарочно..." - культурологический. Потому что Борис Суранов являлся знаковой личностью для всего Северо-Запада, даже не для Коми Республики, - убеждена Ольга Орлова. - Он вываливался из контекста провинциальной культуры. Он настолько чувствовал время - столичное, то, что происходило в российской действительности, - что мог это транслировать. В этом и есть его уникальность. Ведь далеко не в каждом регионе мог быть такой Борис Суранов. Не случайно к его изданию "Кукиш" проявили интерес Борис Гребенщиков (лидер группы "Аквариум"), Силя (Сергей Селюнин, лидер группы "Выход"), Олди (Сергей Белоусов, лидер группы "Комитет охраны тепла") и другие.

Борис являлся организатором рок-фестиваля "Рок-андеграунд" в Сыктывкаре в мае 1990 года и в январе 1992 года с "Комитетом охраны тепла" и "Адо". Это подвижничество. Представьте, что человек один, не какая-то структура, а именно один человек это все инициировал? Он формировал это культурное пространство в провинции, транслировал столичность в Коми и недооценивать это нельзя. Суранов интересен как гармоничная личность. Когда он терял интерес к тому же "Кукишу", к рок-фестивалям, он запросто с ними прощался. Когда он понимал, что ему это неинтересно, когда он терял силу демиурга, а вместо него могли появиться последователи, то, считал, пожалуйста, идите следом и уходил в сторону.

Однако для достойного представления архивов Бориса и его жизни еще требуются доработки и дополнительные материалы. В частности, его друг и коллега Елена Шелест просит поделиться снимками с Борисом 80-х, 90-х годов, а также помочь небольшой суммой для печати экспозиции

- Средств много не нужно. Они потребуются на печать фото, баннеров, афиши и каталога. Выставка должна получиться, как минимум, не скучной, а, как максимум, такой, чтобы всем нам, считающим себя его друзьями, было не стыдно, - говорит Елена Шелест и просит писать ей сообщения в "ВКонтакте". - Мы немного не успели открыть эту выставку в знаменательную для нас и для Бориса в том числе дату – 100-летие журналистики в Коми.

Для Бориса эта дата примечательна тем, что он работал заместителем главного редактора в газете «Красное знамя», первый выпуск которой в 1918 году и дал отсчет коми журналистике.

- Борис - потрясающий человек конца 80-х, 90-х годов, начала 20 века. Ему не нужно было доказательство кого-то, чьего-то признания. Есть ощущение, что он как бы ничего не оставил после себе. Но на самом деле он оставил катастрофическую энергию, без которой люди не могут жить. Это большая редкость, - заключает специалист Национальной галереи. - Мы хотим, чтобы на выставку памяти Бориса Суранова "Я не нарочно..." пришли сердечные люди, которые были близки краю его сердца, - говорит Ольга Орлова.

Действительно, для многих жителей Коми, знавших Бориса лично, выставка станет настоящей встречей с ним. Для других же она превратится в знакомство рок-атмосферой 80-90-х годов в Сыктывкаре и СССР и человеком этой эпохи. Выставка, которая откроется 15 января, продлится в Национальной галерее ровно месяц.

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