2018-12-29T17:34:03+03:00
Общество

Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Сыктывкаре

"Комсомолка" публикует расписание маршрутов
Ольга СОЛОВЕЙ
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График движения всех маршрутов изменится в новогоднюю ночьГрафик движения всех маршрутов изменится в новогоднюю ночь
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Мэрия Сыктывкара информирует о график работы общественного транспорта в Новогоднюю ночь и последующие выходные

В саму новогоднюю ночь будут работать маршруты №№ 1, 5, 15, 17, 18, 19, 24, 25 и 46.

1 января маршруты №№ 1, 3, 15, 18, 19, 33А, 38, 46, 54 будут работать с изменённым графиком. Остальные маршруты будут работать по обычному графику.

Со 2 по 8 января график работы на всех городских маршрутах будет установлен по расписанию воскресного дня.

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