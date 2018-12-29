Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Сыктывкаре

У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица

Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно