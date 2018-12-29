Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Сыктывкаре
"Комсомолка" публикует расписание маршрутов
График движения всех маршрутов изменится в новогоднюю ночь
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Мэрия Сыктывкара информирует о график работы общественного транспорта в Новогоднюю ночь и последующие выходные
В саму новогоднюю ночь будут работать маршруты №№ 1, 5, 15, 17, 18, 19, 24, 25 и 46.
1 января маршруты №№ 1, 3, 15, 18, 19, 33А, 38, 46, 54 будут работать с изменённым графиком. Остальные маршруты будут работать по обычному графику.
Со 2 по 8 января график работы на всех городских маршрутах будет установлен по расписанию воскресного дня.
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