Кудым-Ош: коми-пермяцкий богатырь

Герои коми мифологии давно стали желанными гостями постоянной рубрики журнала «КП-Авиа».

Сегодня мы познакомим вас с легендарным богатырем Кудым-Ошем, культурным героем, персонажем коми-пермяцкого национального эпоса, а также вождем и жрецом, наделенным сверхъестественной силой. Его имя в переводе на русский язык означает Кудым-медведь.

Неуязвимый

Об имени Кудым-Оша существует несколько фольклорных версий: он был сильный, как ош, и походил на медведя. Его мать Пöвсин «Одноглазая», женщина могучая и обладающая колдовскими способностями, родила сына после сожительства с медведем.

Среди родов древних коми-пермяков род Кудым-Оша был сильнейшим, а среди вождей никто не мог сравниться с ним по силеФото: Из открытых источников

Согласно наиболее распространенной версии, Кудым-Ош был сыном вождя рода иньвенских коми-пермяков, который одновременно был жрецом-памом (паном), то есть совмещал функции главы общественной, военной и культовой деятельности своего рода. После того как отец Кудым-Оша погиб в одном из военных походов, он был избран новым главой рода и получил соответствующие знаки отличия: жезл и четырехугольное изображение медведя, которое он постоянно носил на груди.

Среди родов древних коми-пермяков род Кудым-Оша был сильнейшим, а среди вождей никто не мог сравниться с ним по силе. Кудым-Ош обладал колдовскими способностями. Он был неуязвим для топора. Смертельно раненный стрелой, до трех раз мог оживать, прижимаясь полученной раной к земле, был способен вызвать на реке бурю, чтобы отогнать нападавших врагов.

Кудым-Ош обладал колдовскими способностями.Фото: Из открытых источников

Женитьба на Костö

В цикле преданий о Кудым-Оше доминирует сюжет о его сватовстве и женитьбе на мансийской княжне Костö. Кудым-Ош отправляется сватать княжну по совету колдуньи Потöсь (Чикыш), которая имела тайной целью погубить его. Она знала, что никто из отправившихся сватать Костö не вернулся назад. Все они были казнены по приказу мансийского князя, потому что, увидев невесту воочию, отказались от своих намерений. Женихов отпугивало безобразное, мохнатое, более похожее на звериное, чем на человеческое, лицо Костö.

На самом деле она была красавицей, но ее мать, чтобы дать дочери возможность самой выбрать жениха, мужа, обклеила лицо Костö кусочками телячьей шкуры. Настоящего лица Костö не видел даже ее отец. Когда Кудым-Ош вошел в шатер, в котором находилась княжна, пред ним предстала девушка с прекрасными глазами, но безобразным лицом. Увидев богатыря Костö поняла, что это ее суженый, она оторвала кусочек шкуры и показала, что под ней нежная белая девичья кожа.

– Не бойся меня, Кудым-Ош: я не такая, какую видишь.

– Поедешь ли со мной, Костö? — спросил Кудым-Ош.

Костö сказала:

– Я с тобой куда угодно поеду.

Кудым-Ош подтвердил князю свое желание жениться на его дочери. Мать очистила лицо Костö от шкуры. Сыграли свадьбу, а по возвращении Кудым-Оша в родное городище с княжной – вторую.

Кудым-Ош жил очень долго, однажды к нему приходила смерть, но он прогнал ее. Наконец, предчувствуя свой конец, собрал всех сородичей и сказал, что сразу после его смерти у него изо рта пойдёт пена, ко всем, кто мизинцем соберет эту пену, перейдет часть его богатырской силы. По другой версии, Кудым-Ош прожил 150 лет, а перед смертью велел похоронить себя в долбленом кедровом гробу, опоясанном железными обручами, и сообщил, что когда-нибудь еще вернется на эту землю.

Мнение эксперта

Иван Зырянов: "Народная память сохранила для нас прекрасные сказки и чудесные предания, возникшие в глубокой древности"Фото: Из открытых источников

Иван Зырянов, кандидат филологических наук, фольклорист, писатель:

- Народная память сохранила для нас прекрасные сказки и чудесные предания, возникшие в глубокой древности. В них поэтическое воплощение чаяний и ожиданий народных, мечта о человеке-богатыре, который покоряет природу, охраняет землю и свой народ от врагов. Коми-пермяцкий народ поэтически воплотил свою историю в деяния и подвиги Кудым-Оша и Перы-богатыря.

Долгая и завидная судьба у народных героев. Богатыри не умирают. Они могут заснуть, могут уйти в камни, в горы, охраняя земные клады, завещая трудовому народу богатства, принадлежащие каждому человеку в равной доле. Народная фантазия в любой момент может вдохнуть в этих богатырей жизнь, и они снова способны на подвиг во имя справедливости на земле.