Молодой врач из Усть-Куломского района борется с раком четвертой степени: нужна помощь

У молодого доктора из Югыдъяга Людмилы Напалковой обнаружили рак молочной железы 4 стадии с метастазами в кости. Родные и близкие уверены — шансы на спасение есть. Они организовали сбор средств на дорогостоящие лекарства и лечение.

Людмила Напалкова после окончания вуза приехала в родное село работать терапевтом. Правда, приемы молодой доктор вела меньше года. В мае она прошла обследование, которое выявило серьезное заболевание, - рак молочной железы 4 стадии, аденокарциному с метастазами в кости, легких, печени и голове.

С тех пор все силы были брошены на лечение в Коми Республиканском онкологическом диспансере и в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. В последнем Людмиле согласились сделать операцию после восстановления костей. Сейчас девушка проходит очередной курс «химии» в Сыктывкаре, чтобы остановить ухудшение. После она планирует отправиться в Санкт- Петербург для консультации по дальнейшему лечению.

По словам родных и близких Людмилы, рассматривается вопрос о лечении в Германии. Это означает большие расходы, которые не по силам семье Напалковых. К тому же, они люди сельские и скромные, сами никогда бы не стали просить о помощи. Но родные и близкие девушки взяли инициативу в свои руки. 10 января они создали группу и начали сбор средств для предполагаемой поездки. Там публикуются и отчеты по поступлениям, и информация о состоянии Людмилы.

- На 13 января собрано 156 374 рубля на карты Людмилы и ее мужа Николая. По расходам отчитаемся! - сообщает администратор группы сбора помощи Мария Станкевич.

В перерывах между курсами химиотерапии Людмила возвращается в поселок к мужу и четырехлетней дочери. Но молодая женщина передвигается с трудом, во всем ей помогают мама и супруг.

- Шансы у Людмилы есть. Главное, чтобы болезнь не прогрессировала! - верят в лучшее ее друзья.

Чтобы помочь Людмиле, нужно перечислить средства на карту Сбербанка России 2202 2002 8110 0329 Людмила Александровна Н.; 89225841489 номер телефона, к которому прикреплена карта.

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