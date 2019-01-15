"Он вдыхал драйв во все, к чему прикасался": в Сыктывкаре открылась выставка памяти Бориса Суранова

Сегодня в Национальной галерее Республики Коми открылась выставка «Я не нарочно…», посвященная журналисту Борису Суранову. Напомним, что он ушел из жизни 15 декабря 2017 года. Почтить его память пришли друзья и коллеги, которые рассказали, чем им запомнился первый музыкальный самиздатчик республики.

В одном из залов галереи разместили экспозицию, состоящую из серии фотографий Суранова, самиздатовских журналов 1988-1992 гг.: "Гей гоп", "РИО", "Кукиш", "УрЛайт", "Северок", "Ересь", "Жопа", "Охота", "Обымпункт", "Анды", документов из домашнего архива семьи Сурановых, а также фотографий конца 80-х годов ХХ века и первых лет ХХI.

Одно из ведущих мест в ней занимают фотографии Бориса СурановаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Так как Борис не любил официоза, то встреча должна быть не данью памяти и скорби. Она должна быть веселой, - задала тон вечеру друг и коллега Суранова Елена Шелест.

От лица журналистов к собравшимся обратился Валерий Черницын. Он вспомнил, что Борис Суранов в разное время работал корреспондентом в газетах "Трибуна", "Молодежь Севера", "Зырянская жизнь", а позднее был первым заместителем главного редактора газеты "Красное знамя".

От журналистов выступил Валерий ЧерницынФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Здесь представлен генезис Бориса Суранова как журналиста, его самиздатские дела, передана атмосфера Сыктывкара тех лет. Он человек талантливый, веселый. С ним интересно. Взростя на дрожжах самодеятельной андеграундной журналистики Борис внес огромный вклад в развитие журналистики в Республике Коми, - заключил Валерий Черницын.

Режиссер театра "Фантастическая реальность" Лариса Иванова охарактеризовала Суранова как "многогранную личность".

Режиссер театра «Фантастическая реальность» Лариса Иванова охарактеризовала Суранова как «многогранную личность».Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Борис - драгоценный друг для многих, кто пришел сегодня сюда. С ним можно было говорить о чем угодно: живописи, литературе, театре, погоде, что происходит во дворе. Он во все вникал и во всем искал красоту. Он на подсознательном уровне не терпел фальши, - подчеркнула режиссер. - Он был камертоном – чистой-чистой нотой, которая звучала на протяжении долгого времени. И эта нота отражала это время. Борис вдыхал невероятный драйв во все, к чему он прикасался.

Автор работал во многих изданиях республикиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Актер «Фантастической реальности», а еще и телевизионный режиссер телерадиокомпании "Коми гор" Евгений Будкин вспомнил анекдотичный случай, который произошел с ним и Борисом Сурановым. В 2002 году они должны были снять видеоверсию спектакля режиссера Виктора Мелюкова «Видео, или Все на продажу», однако, что-то пошло не так.

Режиссер театра "Фантастическая реальность" Лариса Иванова вспоминает Бориса Суранова.

- Спектакль был необычный, он был поставлен в магазине: было видеооформление, живая проекция. В общем - очень навороченный спектакль. Я взял Бориса, чтобы он провел интервью с режиссером. Пока они беседовали, оказалось, что видеомагнитофон, с которого шла проекция – купили! Мы ничего не могли записать после этого, - рассказал Евгений Будкин.

Журналист известен как один из первых автором самиздата в КомиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Специально на выставку был приглашен московский журналист и музыкальный критик Сергей Гурьев, которого Суранов считал своим гуру в деле самиздата. Наиболее тесно "учитель" и "ученик" общались на рубеже 80-90-х годов, когда оба с головой были погружены в рок-движение.

- В то время люди во всех уголках страны пытались издавать свои журналы. Это был отдельный культурный феномен. В рок-самиздате часто царила фантазия, перфоманс, сюрреализм. Авторы могли продемонстрировать читателю не просто рассказы, а невероятный, красочный язык, - подчеркнул музыкальный критик. - Борис со своим "Кукишем" был ярким представителем этого жанра. Он любил сюрреализм в журналистике.

Музыкального критика Сергея Гурьева Суранов считал своим гуру в деле самиздатаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сергей Гурьев вспомнил, как однажды он лично сделал интервью с участницами группы «Комбинация». Журналист задал поп-певицам вопросы, которые обычно задают философам и культурологам.

- Я спросил, что они думают о еврейской проблеме в СССР. Все девушки серьезно отвечали на эти вопросы. Мы эту анкету в Москве не напечатали, – с досадой признался журналист. - А Борис опубликовал ответы на страницах своего журнала "Кукиш".

В Национальной галерее Республики Коми открылась выставка «Я не нарочно…», посвященная журналисту Борису СурановуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кстати название журнала было придумано Борисом Сурановым и "странным другом и любимым соседом Шурой" Петровым. Борис был его единственным издателем. Именно в нем были опубликованы три интервью с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым. На момент беседы Суранову было всего 16 лет.

Выставка памяти Бориса Суранова продлится в Национальной галерее до 11 февраля. К ее окончанию будет издан каталог.

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