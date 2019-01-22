2019-01-22T10:52:34+03:00
Общество

Коммунист Олег Михайлов добивается списания долгов по газу для жителей Коми

Депутат Госсовета РК уверен, что опыт Чечни можно реализовать в нашем регионе
Алиса КОЗЛОВА
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Олег Михайлов убежден, что для жителей Коми также будут списаны долги за газ.Олег Михайлов убежден, что для жителей Коми также будут списаны долги за газ.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Депутат Госсовета Коми от партии КПРФ Олег Михайлов решил добиваться списания долгов по газу для жителей нашего региона. В минувший понедельник лидер республиканских коммунистов направил заявление с соответствующим требованием в региональную прокуратуру.

Свою инициативу парламентарий обосновал тем, что аналогичный прецедент уже создан в Чеченской республики. Отметим, жителям Чечни списали долги за газ на сумму 9 миллиардов рублей. Прокуратура ЧР назвала эти долги безнадежными, а попытки взыскать с людей деньги создали бы социальную напряженность в обществе.

- На мой взгляд, аналогичные основания имеются и в нашей Республике Коми. Так, многие жители Республики имеют долги по оплате сборов за капитальный ремонт, газ, электроэнергию, а с ноября прошлого года гражданам приходится оплачивать услуги за вывоз твердых коммунальных отходов по завышенной цене, и у большинства (около 70% потребителей данной услуги) имеется задолженность по оплате за вывоз мусора, - говорится в обращении Олега Михайлова в прокуратуру РК.

Депутат уверен, что надзорный орган республики примет решение, опираясь на принципы единства и равенства регионов между собой.

- Я даже не сомневаюсь в том, что прокуратура Коми примет правильное решение, - заявил «КП в Коми» Олег Михайлов.

Отметим, что суммарная задолженность жителей Коми за газ составляет чуть более 19 млн рублей. Уровень платежной дисциплины населения составляет 99-100 %. Как правильно, население региона ответственно подходит к вопросам платы за потребленный газ. Об этом «КП в Коми» сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ухта».

Если прокуратура Коми подаст иск в суд и добьется списания задолженности по газу, то в перспективе коммунист намерен добиваться списания долгов за электроэнергию и отопление.

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