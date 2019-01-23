Сыктывкарская мэрия напомнила о штрафах за горы снега

Сыктывкарская администрация инициирует рейд, чтобы зафиксировать места складирования снега вблизи магазинов, банков и других коммерческих организаций. Руководство столицы Коми напоминает, что накопление снега является нарушением правил благоустройства города.

При этом периодичность его вывоза устанавливается по заранее согласованным графикам на весь период зимней уборки, а именно с 15 октября по 15 апреля.

По выявленным фактам будут составлены соответствующие акты для передачи в административную комиссию и вынесения штрафов. За нарушение правил благоустройства на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме этого, в направленной факсограмме администрация города напоминает и о необходимости своевременной очистки кровель и козырьков зданий от снега, наледи и сосулек.

«Учитывая вышеуказанное, в целях обеспечения комфортной городской среды и безопасностижителей и гостей столицы Республики Коми, просим принять меры по соблюдению правил благоустройства, не допуская складирования и обеспечив оперативную уборку и вывоз снега», – указано в факсограмме.