Сыктывкарка потеряла ребенка из-за рака: родные собирают средства на лечение

29-летней сыктывкарке Екатерине Хусаметдиновой из-за рака шейки матки пришлось прервать долгожданную беременность. Чтобы победить страшную болезнь, нужно собрать немаленькую сумму, которая пойдет на сохранение яйцеклетки и дальнейшее лечение. Родные и близкие девушки просят неравнодушных сыктывкарцев помочь собрать деньги на лечение.

- Мы с Катей дружим с семи лет. Совсем недавно она делилась со мной радостной вестью о том, что ждет малыша. Я была безумно рада, ведь Катя так мечтала о ребенке. Но вдруг она попадает в больницу с угрозой выкидыша. Там она сдала анализы на онкологию. Страшный диагноз подтвердился: у Кати обнаружили рак шейки матки. Врачи собрали консилиум и постановили, что для спасения подруги необходимо прерывание беременности. Если этого бы не сделали, то Кате бы оставалось жить всего два месяца. Оказывается, беременность ускоряет болезнь - рассказывает подруга Екатерины Ульяна.

Сейчас муж, друзья и родственники Екатерины занимаются поиском необходимых средств на операцию. Например, на сохранение яйцеклетки необходимы 150 тысяч рублей. Счет идет на дни, поэтому ждать бесплатной операции по очереди нет возможности. После необходимо ехать в НИИ имени Петрова в Санкт-Петербурге или в Онкологический институт имени Блохина в Москве. Во сколько обойдется лечение, пока не известно, но по приблизительным подсчетам понадобится от 500 тысяч до миллиона рублей.

- Мы создали специальную группу, где будем выкладывать информацию о лечении Екатерины и отчеты о движении средств. Мы не просим миллионы, будем рады каждому рублю, - подытожила девушка.

Реквизиты для перечисления благотворительной помощи:

Номер счета СБЕРБАНК - 42305810828780351263

Карта привязана к телефону - 89042081602 (СБЕРБАНК)

2200 7702 3288 2664 ПОЧТА БАНК (Хусаметдинова Екатерина Сергеевна)

QIWI +79042081602

Яндекс Деньги: 410018554594773 Хусаметдинова Екатерина Сергеевна

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