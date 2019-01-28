2019-01-28T17:42:37+03:00
Общество

Сыктывкарец сделал из «Нивы» трактор-снегоуборщик, чтобы спасти соседей от непроходимой дороги

В Коми народные умельцы в последние годы все чаще берут на себя труд плохо работающих управляющих компаний
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Марии СеменюкФото Марии Семенюк
Изменить размер текста:

Сыктывкарец Андрей Кочанов установил на свою «Ниву» самодельный отвал для уборки снега. Он уже больше трех лет на добровольных началах спасает жителей Паркового проезда у улицы Катаева от сугробов.

- Я переехал сюда в 2013 году. Это территория двухэтажных домов по улице Катаева. Дорога охватывает 200 метров и проходит мимо домов №37, №27а, №4а и №2а. Сначала наблюдал, как местные жители барахтались по занесенной снегами улице. Мне-то что. На своей «Ниве» везде проеду. А люди героически штурмовали сугробы, пытаясь выйти на улицу Катаева. Жалко, - отметил Андрей.

Коммунальная техника - не частый гость на Парковом проезде. За последние годы местные только пару раз трактор и видели.

Фото Марии Семенюк

Фото Марии Семенюк

- Наконец, надоело смотреть, как страдают горожане. Соорудил отвал для чистки снега из труб и железного листа и стал чистить улицу после каждого снегопада, - рассказал мужчина.

Андрей стал настоящим спасителем для местных жителей. В соцсетях они пишут, что он «сосед от Бога». По своей инициативе люди дают ему деньги за проделанную работу. «На бензин уже хватает», - отметил Андрей.

Кстати, в Коми народные умельцы в последние годы все чаще берут на себя труд неработающих управляющих компаний. Например, воркутинец Андрей Курганов соорудил для своего УАЗа похожий отвал для чистки снега. Им он убирает двор у своего многоквартирного дома и дорогу у гаражей.

Фото Андрея Курганова

Фото Андрея Курганова

- «Управляшки» плохо чистят наш двор. Кажется, что с каждым годом все хуже. А благодарные соседи по гаражам помогают мне время от времени бензином за чистку дороги, - поделился Андрей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужно вовремя чистить от снега: водители Ухты против посыпки дорог солью

Автомобилисты Коми создали петицию, в которой предлагают не использовать при уборке улиц вредные реагенты (подробности...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выяснились подробности ДТП, спровоцировавшего пробку на эжвинской трассе
ЦГМС Коми опровергает сильную метель в Усинске
В Сыктывкаре в районе Нижнего Чова в аварию попали сразу 4 легковушки
В Ухте родственникам высокопоставленных чиновников запретят занимать определенные должности
Республику Коми покидают сильные морозы
У жителей Коми появится новый пункт в квитанциях за ЖКХ
В Печоре «брокер» обманул вахтовика с Алтая
В Сыктывкаре машина наехала на упавшую женщину
В Сыктывкаре пенсионерка отбилась от грабителя и укусила его
В Инте неизвестные подожгли Nissan
В Сыктывкаре перекроют две улицы
В Сыктывкаре отремонтируют 19 улиц
В Сыктывкаре курильщица устроила пожар
В Сыктывкаре ищут мужчину, укравшего деньги из лотка банкомата
В Сыктывкаре объявили актированный день
Сыктывкарцы продолжают биться за спорный участок в Орбите
На выходных в Коми ожидается до минус 43 градусов
Два крупных ТРЦ в Сыктывкаре рискуют получить штрафы за невывоз снега
В Коми разыскивают пенсионера, который пропал накануне Нового года
В Коми подорожала капуста, но подешевели огурцы