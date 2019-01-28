Сыктывкарец сделал из «Нивы» трактор-снегоуборщик, чтобы спасти соседей от непроходимой дороги

Сыктывкарец Андрей Кочанов установил на свою «Ниву» самодельный отвал для уборки снега. Он уже больше трех лет на добровольных началах спасает жителей Паркового проезда у улицы Катаева от сугробов.

- Я переехал сюда в 2013 году. Это территория двухэтажных домов по улице Катаева. Дорога охватывает 200 метров и проходит мимо домов №37, №27а, №4а и №2а. Сначала наблюдал, как местные жители барахтались по занесенной снегами улице. Мне-то что. На своей «Ниве» везде проеду. А люди героически штурмовали сугробы, пытаясь выйти на улицу Катаева. Жалко, - отметил Андрей.

Коммунальная техника - не частый гость на Парковом проезде. За последние годы местные только пару раз трактор и видели.

Фото Марии Семенюк

- Наконец, надоело смотреть, как страдают горожане. Соорудил отвал для чистки снега из труб и железного листа и стал чистить улицу после каждого снегопада, - рассказал мужчина.

Андрей стал настоящим спасителем для местных жителей. В соцсетях они пишут, что он «сосед от Бога». По своей инициативе люди дают ему деньги за проделанную работу. «На бензин уже хватает», - отметил Андрей.

Кстати, в Коми народные умельцы в последние годы все чаще берут на себя труд неработающих управляющих компаний. Например, воркутинец Андрей Курганов соорудил для своего УАЗа похожий отвал для чистки снега. Им он убирает двор у своего многоквартирного дома и дорогу у гаражей.

Фото Андрея Курганова

- «Управляшки» плохо чистят наш двор. Кажется, что с каждым годом все хуже. А благодарные соседи по гаражам помогают мне время от времени бензином за чистку дороги, - поделился Андрей.

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