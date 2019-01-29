Чему Алексей Навальный научил Алексея Чернова?

В Замоскворецком суде по «делу Гайзера» продолжается допрос бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова.

Опровергая обвинения в преследовании республиканской газеты «Красное знамя», предъявленное ему и бывшему начальнику управления информации администрации главы и правительства Коми Павлу Марущаку, Чернов поведал, как благодаря лазейке в законодательстве он предотвратил прохождение Алексея Навального в Госдуму России, пишет БНК.

Лазейка для персонажей

Речь об оппозиционном политике в суде при допросе Чернова завел Павел Марущак:

- В своих показаниях вы пояснили, что ваше взаимодействие с газетой «Красное знамя» было обусловлено интересом к изданию со стороны оппозиционного политика Алексея Навального. У вас был личный конфликт с Навальным или, может быть, личное знакомство? - спросил Павел Марущак.

- Конфликта не было, знакомства тоже. В свое время я запихнул к нему в штаб одного из сотрудников нашей команды, благодаря чему научился у него многим полезным вещам, - пояснил Чернов. - У нас в законодательстве есть норма, что любая региональная партия, которая прошла по спискам в местное законодательное собрание, может автоматически без сбора подписей выдвигаться в Государственную думу России.

По словам Алексея Чернова, эта норма хоть и «очень хорошая», но не подходила для двух регионов: Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

- У нас, чтобы пройти в Госсовет Республики Коми по спискам надо набрать 30 тысяч голосов - это вообще не о чем. В Москве, допустим, понадобится набрать три миллиона. Это дает лазейку разным персонажам. Если вы прошли в Госсовет, то в Госдуму вы можете выдвигаться.

Отжали ситуацию

Алексей Чернов на своем опыте констатировал в суде, что все фильтры, установленные для того, чтобы в парламент страны проходили реальные политические силы, не работают.

- На последних выборах Геннадий Андреевич Зюганов лил крокодиловы слезы, что Сурайкин (Максим Сурайкин, лидер партии «Коммунисты России» - ред.) с аналогичным названием партии прошел в Госдуму и отхватил у его большой кусок голосов. Навальный у нас появился. Начал свою избирательную кампанию очень активно. Было ясно, что он не собирается работать в регионе, что это был просто трамплин в Госдуму.

Как следует из допроса Алексея Чернова, они договорились: газета «Красное знамя» и Навальный.

- Он туда загнал грант, и они запустили с местными коммунистами такую бодягу, которая называлась «Добрая машина правды». Эта машина запускала сто тысяч запросов на одну и туже тему от разных лиц - по общей базе, - и дальше территориальный орган исполнительной власти становится парализованным. А чтобы это дело подхлестнуть, все обратившиеся оформлялись общественными журналистами, работающими на общественных началах. И тут уже врубался закон о СМИ. Теперь ответьте им в течение трех дней. Это была откровенная провокация. У меня была беседа с Владимиром Губаревым (собственник газеты «Красное знамя»).

Чернов пояснил содержание его телефонных бесед с Марущаком, расшифровка записей которых имеется в материалах уголовного дела.

- Мы просто сделали аналогичный проект и предложили его коммунистам. Вы хотите бороться с коррупцией — пожалуйста, забирайте. Вот только не надо заниматься троллингом. В итоге мы отжали всю эту ситуацию. Навальный у нас решил не выдвигаться.