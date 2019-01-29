«Меня считают странной и в России, и в Голландии» - в Сыктывкар приехала художница-иконописец из страны тюльпанов

Художница Кати Вестерхофф родилась в Голландии, но уже много лет ее сердце принадлежит России. Именно мастера из нашей страны обучили ее искусству иконописи и теперь работы талантливой голландки-самоучки можно увидеть в церквях России и Европы. В Сыктывкар Кати пригласили провести мастер-класс по рисованию акриловыми красками и поделиться с широкой публикой своей личной историей поиска веры.

Долгий путь в Россию

Кати неплохо говорит по-русски, но слегка стесняясь журналистов, все-таки пользуется помощью переводчика.

- Я понимаю, когда говорят медленно и спокойно. Тогда я могу воспринимать русскую речь, - призналась 74-летняя художница.

Ее первое знакомство с русскими иконами произошло во время медового месяца в Париже в 1967 годуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кати начала рассказ о себе издалека. Ее первое знакомство с русскими иконами произошло во время медового месяца в Париже в 1967 году. Увидев в Лувре работы русских умельцев, Кати изменила свою жизнь навсегда.

- Я была поражена, шокирована. Это было чудо для меня! – вспоминает голландка. - Тогда я думала, что это что-то старинное, не современное, но потом поняла, насколько я ошибалась.

В тоже же время женщина узнала, что больна раком. Кроме этого, серьезные проблемы со здоровьем стали испытывать ее мать и отец, умер родной брат.

29.01.2019. Голландская художница Кати Вестерхофф пытается выговорить "Сыктывкар".

- Тогда, перед иконами я заключила сделку с богом. Я попросила его «Пожалуйста, если ты есть, помоги мне сейчас остаться жить, ведь у меня есть маленькие дети. Я не останусь в долгу, я отплачу тебе потом», – молилась 23-летняя Кати.

Вернувшись домой, она не могла выкинуть из головы чудесные изображения святых. Она стала брать уроки живописи у знакомой художницы-эмигрантки из России. На тот момент Кати ничего не знала ни об иконах, ни о боге, ни о живописи.

Творчество Кати поделено на два вида: православные иконы и современная живопись. В Сыктывкар художница привезла как раз свои более свободные работы.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Годы спустя муж подарил ей тур по городам России, где можно было увидеть работы иконописцев. Сначала она съездила в Кострому, затем посетила Лодейное Поле, где строился храм святых Петра и Павла. Там в 1993 году настоятель протоиерей Михаил Николаев крестил ее с именем Екатерина. На тот момент ей было уже 49 лет.

- Это был лучший день в моей жизни. Тогда я и подумала, что наконец-то вернула долг богу. Я думаю, что если бы не покрестилась, то не смогла бы писать иконы, - уверена Кати.

Свободное творчество

Творчество Кати поделено на два вида: православные иконы и современная живопись. В Сыктывкар художница привезла как раз свои более свободные работы.

- Когда я только училась, то рисовала на разные темы, разных святых, а теперь изображаю то, что попросят, - пояснила Кати. - Это радость для меня. Мне необходимо показывать свои эмоции миру, потому что я верю в этот мир, в ангелов.

На большинстве работ изображены ангелыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Для работы художница использует пигменты, святую воду. Расписывает деревянные доски и страусиные яйца, которые так напоминают ей фарфор. Для церквей и благотворительности Кати рисую бесплатно. Если и выручает какие-то деньги, то они идут на материалы.

- Я не богата, живу на пенсию, - признается иконописец.

Вера в чудеса

Самым важным чудом в своей жизни Кати считает встречу со своим батюшкой в Костроме. Когда она только начинала рисовать иконы, то понимала, что ей нужен наставник в творчестве и в жизни. Художница была уверена, что такого человека нужно искать именно в России.

- Я встретила батюшку в Костроме и сказала, что мне нужен ответ, но я не знаю вопрос. Он посмотрел на меня и сказал, что понимает меня. Он положил руку мне на голову и меня пронзил электрический разряд, и я поняла, что это тот человек, который мне нужен, - вспоминает Кати. - Он понял меня без слов.

Сейчас Кати часто приезжает в Россию на православные праздники: на Рождество, Крещение, ПасхуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас Кати часто приезжает в Россию на православные праздники: Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, именины и день рождения своего батюшки. Правда, она признается, что и в России, и дома в Голландии ее считают слегка чудаковатой.

29.01.2019. Встреча с голландской художницей Кати Вестерхофф. Сыктывкар.

Правда, Кати признается, что и в России и дома в Голландии ее считают слегка чудаковатой.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Люди удивлены. Они думают «Православная из Голландии? Странно!» Меня считают странной и в России, и в Голландии, - с улыбкой признается художница.

30 январе в 19:00 в Центре культурных инициатив "Югор" пройдет мастер-класс художницы.

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