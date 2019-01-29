Под Сыктывкаром при столкновении с фурой погиб 73-летний водитель "семерки"

В редакцию "КП в Коми" поступило видео смертельного ДТП, которое произошло сегодня вблизи села Выльгорт. Авария случилась в 13:55 минут на 781 километре трассы Чебоксары-Сыктывкар.

Происшествие инициировал водитель автомобиля ВАЗ 2107. "Семеркой" управлял пенсионер в возрасте 73 лет. Водитель ВАЗа выезжал с автозаправки и планировал направиться в сторону Кирова. На повороте "семерка" не предоставила преимущество большегрузу марки Volvo. Машины столкнулись. От удара передняя часть ВАЗа разбилась всмятку. Водитель "семерки" скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Кроме шофера в машине находился молодой человек 16 лет, юношу срочно госпитализировали. О его состоянии "КП в Коми" ничего не известно.

Большегрузом марки Volvo управлял водитель 36 лет.