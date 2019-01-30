В Сыктывкаре школьников массово эвакуируют из-за лже-сообщений о минировании

Сегодня до Сыктывкара дошла волна лже-минирований, которая коснулась уже более 12 городов страны. Хулиганы сообщили о заложенных взрывных устройствах сразу в нескольких учебных заведениях столицы Коми.

В районе 9 часов утра в редакцию "КП- Коми" стали поступать сообщения из разных школ города - №№ 18, 21, 12. Очевидцы сообщали, что в школы поступили угрозы о заложенных бомбах. Возле зданий дежурят полиция, пожарные, МЧС и кинологи.

За комментарием "КП-Коми" обратилась в ГУ МЧС по Коми. В ведомстве ответили, что они не будут комментировать ситуацию, а делом занимается ФСБ.

Возле здания школы №12 дежурили полицейскиеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В управлении образования Сыктывкара оперативно объяснить, что происходит в учебных заведениях города, отказались. Нам ответили, что журналисты должны "быть в курсе ситуации в городе" и попросили отправить официальный запрос.

Руководство школ №№ 12 и 21 удивились вопросу о возможных угрозах в их адрес и заверили, что занятия проходят в обычном режиме.

Сотрудники полиции, которые сейчас дежурят у школы №12, не пускали на территорию учебного заведения никого, кроме самих школьников.

- Что случилось? Почему здесь нельзя пройти? - поинтересовался журналист.

- В здании учебная тревога, - пояснили полицейские из оцепления. - Всех детей уже завели в школу, занятия возобновлены.

- Вам поступали звонки о минировании?

- Да. Есть такое.

Волна звонков прокатилась по всей странеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

С двух сторон школы №12 стояли по три полицейских. На месте находился также кинолог с собакой.

В районе 11:00 очевидцы сообщили,что возле ТРЦ "Парма" находятся сотрудники правоохранительных органов. Как рассказали "КП-Коми" в администрации "Пармы", они не в курсе, почему их здание оцепили. Пока что об эвакуации самим сотрудникам торгового центра и посетителям не сообщали.

Дети спокойно выходили из школыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Позже выяснилось, что сообщения о минировании оказались ложными. Об этом "КП-Коми" сообщили в Антитеррористической комиссии Республики Коми.

- Ситуация, связанная с анонимными сообщениями на адреса электронной почты социально-значимых учреждений Республики Коми о, якобы, имевших место фактах «минирования», находится под контролем, - заверили в ведомстве. - Подобная провокация имела место и в других субъектах нашей страны. Региональными управлениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС проводится комплекс необходимых мероприятий. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к оперативным мероприятиям, осуществляемым специальными службами.

Напомним, подобные сообщения в январе получили школы Хакасии, Барнаула, Новоалтайска, Абакана, Тюмени, Нижнего Новогорода, Омска, Красноярска. Помимо учебных заведений, рассылка сообщений о лже-минировании шла по больницам, различным администрациям и ведомствам. Ни одна из угроз так и не подтвердилась.