2019-02-06T15:03:37+03:00
Общество

«Оплата выросла в три раза!» Жители Коми ошалели от новых тарифов за капремонт

В конце января жители региона получили квитанции об оплате и ужаснулись новым цифрам
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Еще в конце ноября в Коми утвердили новый тариф на капремонт, согласно которому размер минимального взноса увеличился в три раза. Тогда эта новость прошла незамеченной. Но в конце января жители региона получили квитанции об оплате и ужаснулись новым цифрам. В соцсетях с каждым днем нарастает волна протеста против высокого тарифа.

Размер минимального взноса в зависимости от района Коми составляет от 7,38 до 9,15 рублей за 1 кв. м, о чем говорит опубликованное постановление правительства. В Минэнергетики, ЖКХ и тарифов Коми сообщили, что это значительно меньше, чем в методических рекомендациях Минстроя России. Он советовал установить минимальный размер на капремонт от 17,5 до 28,5 рублей за 1 кв. м. И хотя в Коми тарифы несколько ниже, но они не радуют жителей Коми. После выросшего тарифа на вывоз ТБО счета на капремонт кажутся издевательством со стороны государства.

Утвержденный размер взноса на капитальный ремонт будет действовать в Коми с 2019 года.

Утвержденный размер взноса на капитальный ремонт будет действовать в Коми с 2019 года.

Испытав первый шок, люди успокоились и стали думать, как избежать оплаты, по их мнению, неправомерной. Вчера, 5 февраля, они оборвали горячую линию Фонда капитального ремонта Коми.

- Как только люди получили «замечательные» квитанции, так сразу возникли неполадки в работе горячей линии. Оплата выросла в три раза! До этого платили за 3 месяца 349.27 руб., а теперь за 3 месяца — 1017.81руб. Это просто выкачивание денег с населения! - возмущается Валерия Б. из Сосногорска.

- Есть предложение написать обращение в приемную главы о высоком тарифе за капремонт по этой ссылке. Чем больше людей это сделают, тем лучше. На каком основании оплата выросла в 3 раза? Мы и так держимся из последних сил, - пишет эжвинец Александр Ф.

- В Воркуте платили 297 рублей за месяц, а сейчас по новой квитанции с января - 693.84 рублей в месяц, а за три месяца - 2081,52 рублей. У нас квартплата за трехкомнатную квартиру составляет 8-9 тысяч рублей! При этом у меня трое детей, а зарплата составляет всего 26 350 рублей. Как жить при таком раскладе? - восклицает воркутинка Ольга И.

Жители Коми говорят о том, что надо собирать подписи против отмены высокого тарифа, выходить на улицы с плакатами и митинговать. В соцсетях назревает бунт, но выльется ли он за пределы интернета — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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