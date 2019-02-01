В Усть-Вымском районе устроили облаву на матерого волка, который держал в страхе жителей нескольких деревень

Стая волков кружит около населенных пунктов в Усть-Вымском районе Коми. Местные жители объявили войну хищникам, нападающим на поселок по ночам. Об этом сообщают в группе «Волки Усть-Вымского района».

Уже с начала зимы жители Усть-Вымского района находят на своих подворьях обглоданные кости домашних собак. Хищники также напали на телёнка одного из фермеров в деревне Оквад. Жители Айкино, Илья-Шора, Мадмаса стали бояться выходить из дому поздним вечером. Тревогу вызывают два матёрых волка, которые, скорее всего, пришли из Княжпогостского района. На днях местные жители устроили облаву:

- 29 января охранник, дежуривший на новом газопроводе у Илья-Шорской автодороги, увидел волка. Он позвонил мне, я, в свою очередь, обзвонил активистов. Они осмотрели место и стали расставлять флажки для облавы (оклады)*. В охоте участвовало пять человек совместно с председателем Усть-Вымского общества охотников и рыболовов Леонидом Станевичем. Но после многочасового преследования матерый волк умудрился пройти через оклад, - рассказал руководитель группы «Волки Усть-Вымского района» Николай Коротаев.

Кстати, по сообщению газеты «Вперед», в 2018 году в Усть-Вымском районе охотники добыли 14 волков. Однако полностью очистить леса от серых разбойников не удалось.

Справка

* Способов добычи хищника достаточно много, но самый известный из них — это с применением флажков. Охота основана на том, что зверь боится незнакомых предметов, от которых к тому же идет запах человека. В качестве таких предметов используют флажки (оклады). Они изготавливаются из ткани яркого цвета, как правило, красного. Считается, что для охоты окладом необходимо иметь комплект флажков длиной не менее четырех километров. Суть охоты заключается в определении охотниками мест дневки зверей и обкладки их по кругу флажками.

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