Онколог из Коми Андрей Карманов стал лауреатом национальной премии

2 февраля в Москве прошло вручение наград национальной премии «Мы будем жить!» Онколог из Коми Андрей Карманов получил диплом лауреата в номинации «Детская онкологическая служба «Волшебники в белых халатах».

- Спасибо организаторам за такую отличную встречу. Я бы хотел сказать, что в нашей работе имеет место командная работа. В борьбе наших пациентов с болезнью в команде принимает участие врач, пациент и, конечно же, его родители. Только эта слаженная работа команды помогает излечить детишек, - подчеркнул Андрей Карманов в своей победной речи.

Отметим, что лауреат конкурса работает в должности заместителя главврача Республиканской детской клинической больницы, а также является главным внештатным детским специалистом-онкологом Минздрава Республики Коми.

Награды: 2001г – Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Коми; 2010г - Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации; 2017г – благодарность Президента Российской Федерации.

Справка «КП-Коми»

Премия «Мы будем жить!» вручается в России ежегодно лучшим онкологам, медучреждениям, а также общественниками, благотворителям, социально-ответственному бизнесу, журналистам.

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