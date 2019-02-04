2019-02-04T15:39:11+03:00
Недвижимость

Многодетным семьям Коми компенсируют часть расходов за вывоз мусора

Меры соцподдержки получат и другие льготные категории граждан
Ольга СОЛОВЕЙ
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С 1 января по 30 июня 2019 года плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для многоквартирных домов составляет 117,46 рублей с человека, для домов без централизованного отопления – 51,22 рублей с человека.С 1 января по 30 июня 2019 года плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для многоквартирных домов составляет 117,46 рублей с человека, для домов без централизованного отопления – 51,22 рублей с человека.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Коми примут дополнительную меру соцподдержки многодетных семей. Она будет направлена на компенсацию части расходов на оплату услуги по обращению с ТКО. Об этом Глава Республики Коми Сергей Гапликов проинформировал полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на совещании с главами субъектов СЗФО.

На совещании рассмотрели вопросы организации внедрения новой системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Информируя о ситуации в Республике Коми, Сергей Гапликов сообщил, что в регионе обеспечена доступность данной коммунальной услуги:

- исключена из платы за жилищную услугу стоимость вывоза ТКО и предусмотрено отдельное выставление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО;

- увеличен размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, что позволило повысить размеры субсидии гражданам на оплату услуг ЖКХ;

- по поручению Главы Республики Коми региональным Правительством проработаны дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Им будет компенсироваться часть расходов по оплате услуги по обращению с ТКО. Проект постановления Правительства Республики Коми проходит процедуру согласования.

Кроме того, льготные категории граждан, получающие меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг, получают их и по оплате услуги по обращению с ТКО в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Следует отметить, что в Республике Коми величина тарифа на услугу по обращению с ТКО находится в среднем диапазоне платы за соответствующие услуги в сравнении с другими регионами страны.

С 1 января по 30 июня 2019 года плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для многоквартирных домов составляет 117,46 рублей с человека, для домов без централизованного отопления – 51,22 рублей с человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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