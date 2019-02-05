В Сыктывкаре колясочница четыре года добивалась, чтобы в доме установили пандус

Инвалид-колясочник Ирина Забелина почти четыре года просидела взаперти. Дело в том, что эжвинская администрация игнорировала решение суда и не устанавливала подъемник, отвечающий требованиям безопасности. В конце января дело сдвинулось с мертвой точки: мэрия пошла навстречу и пообещала оборудовать пандус. Это решение устроило горожанку. Об эпопее равнодушия и отписок, которая затянулась на четыре года, девушка рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми».

Опасный для жизни подъемник

Истории с неисправным подъемником в этом году исполнится четыре года. Ирина Забелина въехала в дом №8 по улице Весенняя в 2014 году. Но в здании не было ни подъемника, ни пандуса, то есть о свободном передвижении инвалида-колясочника не было и речи.

Девушка через Общество инвалидов написала в администрацию, но ей отказали в установке подъемного устройства. Сыктывкарка не опустила руки и обратилась в Верховный суд, который 5 марта 2015 года обязал администрацию обеспечить девушке свободный доступ в дом.

Вскоре в доме появилось подъемное устройство, но оно не соответствовало необходимым стандартам. Девушка даже нанимала эксперта, который подтвердил опасения — устройство опасно для эксплуатации. Кроме того, этот подъемник не рассчитан на самостоятельное использование. За четыре года Ирина так и не смогла им воспользоваться.

Эпопея с судами

Началась череда судов. Мэрию обязали заменить подъемник на соответствующий требованиям безопасности. С 2015 по 2018 год ничего сделано не было. При этом судебный пристав-исполнитель несколько раз пытался закрыть производство по делу, якобы администрация свои обязанности выполнила. Ирине снова приходилось доказывать в суде, что воз и ныне там.

- Я писала письма в разные инстанции. В 2017 году ходила на прием к зампреду Коми Константину Лазареву. В декабре 2018 года была у запреда Натальи Михальченковой. Они обещали посодействовать в решении проблемы, - отметила девушка.

Все четыре года выходить и заходить домой девушка могла только с помощью близких.

- По сей день мама выводит и заводит меня с коляской по ступенькам домой. И на входе в подъезд — высокое и неудобное крыльцо. Для меня эти 6-5 ступенек — преодоление. Несмотря на то, что я живу на первом этаже, это тяжело, - рассказывает Ирина.

Шаг навстречу

Наконец в декабре прошлого года Ирина встретилась с руководителем Эжвы Александром Калининым. Девушка до сих пор в радостном недоумении, почему после четырех лет игнорирования проблемы, администрация решила сделать шаг вперед.

- На встрече мы решили, что в доме установят не подъемное устройство, а пандус. Дело в том, что обслуживание подъемника (электроэнергия, техническое обслуживание), как мне объяснили, ляжет или на мои плечи, или на плечи жителей дома (станет общедомовым имуществом). Я не могу платить за обслуживание, так как мой единственный доход — пенсия. Жителей дома обременять не хочу, это несправедливо. А пандус — это выход, - подытожила девушка.

В администрации Эжвы «Комсомолке» разъяснили, что между Ириной Забелиной и мэрией подписано соглашение. В нем говорится, что девушка не будеть иметь претензий к администрации, если в течение двух месяцев установят пандус. Соответственно, спустя четыре года, наконец-то, судебное решение будет исполнено.

- 24 января по результатам встречи и обследования проведут комплекс работ для обеспечения доступа в многоквартирный дом. Стороны составили и подписали протокол рабочей встречи. На его основании между администрацией Эжвы и Забелиной подписано соглашение об исполнении решения Эжвинского районного суда. Стороны предусмотрели, что работы должны быть выполнены в двухмесячный срок с момента заключения этого соглашения, - говорится в официальном ответе на запрос.

Девушка рада этому решению. Если в доме поставят пандус, то она сможет самостоятельно выходить и заходить домой. Немыслимая роскошь для девушки, которая четыре года добивалась правды.

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