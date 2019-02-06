2019-02-06T12:16:13+03:00
Общество

Ранее судимый: экс-глава Эжвы Николай Сосновский вернулся на высокую должность

В багаже нового руководителя "Эжвинского жилкомхоза" - условный срок за махинации с квартирами
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: bnkomi.ruФото: bnkomi.ru
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Вчера в общегородской планерке мэрии Сыктывкара принимал участие бывший глава Эжвинского района, а ныне представитель компании «Эжвинский жилкомхоз» Николай Сосновский. Как на брифинге с журналистами сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, Сосновский приступил к обязанностям руководителя компании с 1 января 2019 года. Градоначальник отметил, что это не государственная должность, поэтому судимость бывшего руководителя Эжвы не помешает ему работать.

«Комсомолка» вспоминает насыщенную биографию бывшего, а теперь уже нынешнего директора компании «Эжвинский жилкомхоз», которой он руководил с 1998 по 2006 год, и экс-руководителя Эжвинского района, пост которого он занимал с 2006 по 2009 год.

За время своей карьеры имя Сосновского фигурировало сразу в нескольких уголовных делах. По версии следствия, в 2003 году он попросил членов "логиновской" преступной группировки избить сына Владимира Пыстина-старшего, который в то время баллотировался в депутаты совета Сыктывкара. Суд полностью оправдал Николая Сосновского по этому эпизоду.

Кроме этого, в 2006-2007 годах Сосновский, который на тот момент уже занимал должность руководителя Эжвы, распорядился предоставить служебные квартиры троим людям, никак не связанным с администрацией. При этом позже Николай Сосновский распорядился снять с них статус служебных помещений. В итоге мошенничества местному бюджету был причинен ущерб в размере рыночной стоимости квартир – около 2,5 миллионов рублей. Именно эту сумму по решению суда 2012-го года Николай Сосновский должен был возместить бюджету города и к тому же отбыть два года условного наказания.

На какой-то момент Николай Сосновский исчез с радаров, но дал о себе знать в 2017 году, когда три месяца проработал на испытательном сроке в должности и.о. первого заместителя министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми. Однако он сам решил сложить свои полномочия. По данным источника «БНК», это было связано с недопуском Сосновского к гостайне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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