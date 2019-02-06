"Пятизвездочный отель в Сыктывкар?Серьезно?": популярная блогерша раскритиковала райдер Ольги Бузовой

15 февраля в Сыктывкаре пройдет концерт звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Не так давно «Комсомолка» публиковала райдер певицы, который сейчас активно разошелся по соцсетям. На список требований к выступлению обратила внимание и блогер Лена Миро, чья страница занимает четвертое место в рейтинге «Живого журнала».

Причем девушка не пожалела слов для поп-певицы. Назвав Ольгу Бузову «поющей шепотом под фанеру публичной девушкой», блогерша начала свой разносный отзыв о райдере звезды.

Лена Миро удивляется, зачем певице в Сыктывкаре понадобилась охрана, автомобиль, в котором можно курить, и две бутылочки с выпивкой.

Кроме этого, Ольге в Коми необходимы:

1) Автомобиль марок Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, в котором можно курить, со свободным багажником и с аккуратным водителем, знающим достопримечательности Сыктывкара.

2) Номер в пятизвёздочной гостинице с завтраком.

3) Суточные в размере 7 тысяч рублей.

4) В гримёрке должен быть личный санузел.

5) Кроме санузла, пять банок энергетического напитка, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), бутылка элитного коньяка и кальян на время всего нахождения артиста на площадке.

6) Как минимум четыре охранника у сцены, а двое будут личными телохранителями.

- Нет, вы представьте себе Сыктывкар, пожалуйста. Достопримечательности? Пятизвёздочный отель? Серьёзно? Дела у Оленьки настолько плохи, что ей нужно бухать коньячок с винишком, чтобы выступить. И, конечно, охрана от гопников -- своей-то охраны нет. А потом, по пути домой, покурить в автомобиле с похмелья. А что ещё делать-то в Сыктывкаре? – спрашивает блогерша.

Свой отзыв пользователь «Живого журнала» закончила заявлением, что звезда Instagram Бузова попросту купила всех своих подписчиков.

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