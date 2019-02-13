2019-02-13T18:21:10+03:00
Общество

В сыктывкарском храме мироточат иконы

О православном чуде «Комсомолке» рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото архиепископа ПитиримаФото архиепископа Питирима
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре замироточили иконы коми святых - священномучеников Михаила, Иоанна, Германа, Дмитрия, Николая. О православном чуде «Комсомолке» рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Мироточение икон в Свято-Стефановском кафедральном соборе заметили сегодня, 13 февраля. Но, как считает архиепископ Питирим, замироточили иконы еще 11 февраля. Другими словами, в день памяти коми святых, которые изображены на мироточивших иконах.

- Мироточение - присутствие Бога Духа Святого! То масло, которое столетия присутствовало в сосуде иерусалимского храма до разрушения, теперь на наших иконах, - отметил архиепископ.

По словам духовного лица, иконы мироточат очень сильно. Он приглашает православных в храм - посмотреть на чудо.

- Спешите в церковь, фотографируйте, подавайте на экспертизу! - добавил архиепископ.

О мироточении архиепископ Питирим рассказал на своей странице в соцсетях

О мироточении архиепископ Питирим рассказал на своей странице в соцсетях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре замироточила икона Святого Пантелеймона

Святой является покровителем больных и нищих (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
УФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в Коми
Место главного старта "Лыжни России" в Сыктывкаре перенесли
Сыктывкарцы застряли в Шереметьево
Из главных елок городов Коми сделают поделки
В Сыктывкаре подросток до смерти запинал мужчину из-за сигареты
В Сыктывкаре школьник выпал из окна пятого этажа
Автомобилистов Сыктывкара ждут проверки на дорогах
Синоптики рассказали, как долго в Коми будет тепло
В Сосногорске арестовали 21-летнего педофила
Прокуратура Ухты через суд добивается ремонта кровли в школе города
В Сыктывкаре спецслужбы предотвратили взрыв газа
Республика Коми вошла в число «тихих» регионов по протестной активности
Сыктывкарский шоумен предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж
В 2018 году жители Коми «заплатили» приставам 6,5 миллиардов рублей
Воркутинец хотел занять чужих денег и лишился своих
Сыктывкар попал в «хвост» рейтинга «зеленых щитов» России
В ухтинском поселке Водный ищут владельца Мазды
Жители Коми отогреются после морозов
Мэр Воркуты будет оспаривать правила начисления платы за вывоз мусора
В Сыктывкаре на улицу вышли «зомби-пешеходы»
Воскрешение Соколовки: для реконструкции заброшенного аэропорта под Сыктывкаром нашли инвестора
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре