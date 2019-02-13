В сыктывкарском храме мироточат иконы

В Сыктывкаре замироточили иконы коми святых - священномучеников Михаила, Иоанна, Германа, Дмитрия, Николая. О православном чуде «Комсомолке» рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Мироточение икон в Свято-Стефановском кафедральном соборе заметили сегодня, 13 февраля. Но, как считает архиепископ Питирим, замироточили иконы еще 11 февраля. Другими словами, в день памяти коми святых, которые изображены на мироточивших иконах.

- Мироточение - присутствие Бога Духа Святого! То масло, которое столетия присутствовало в сосуде иерусалимского храма до разрушения, теперь на наших иконах, - отметил архиепископ.

По словам духовного лица, иконы мироточат очень сильно. Он приглашает православных в храм - посмотреть на чудо.

- Спешите в церковь, фотографируйте, подавайте на экспертизу! - добавил архиепископ.

О мироточении архиепископ Питирим рассказал на своей странице в соцсетях

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