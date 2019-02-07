2019-02-07T15:48:09+03:00
Общество

Вредное предложение: как отнеслись учителя в Коми к идее ввести в школах штрафы за агрессию

Педагоги считают, что для улучшения образования в стране сейчас важнее вопросы зарплаты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил снижать зарплаты учителей после случаев психологического или физического насилия по отношению к ученикам. Об этом сообщают «РИА Новости». По мнению политика, это снизит «градус жестокости» в школах, так как «насилие над ребенком в учебном заведении стало большой и серьезной проблемой нашего общества».

Педагоги и руководители высших учебных заведений в Коми высказались против предложения депутата. По их мнению, оно не только не исправит ситуацию с агрессией в школе, но и усугубит ее.

Заместитель директора по научно-методической работе школы №35 Иван Бобков:

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Депутаты, выступающие с подобными законодательными инициативами, не знают специфики работы в школе и, соответственно, не имеют полного представления об образовательном процессе. Более того, они становятся авторами крайне вредных для развития общества предложений.

Вместо подобных заявлений народные избранники лучше бы направляли свои усилия на улучшение условий труда учителей, принимали бы дополнительные меры их поддержки, в том числе, по повышению их заработной платы. Кроме того, учитель-агрессор уже несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Учитель истории школы №16 Артём Зайнапов:

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- На мой взгляд, это не решит проблему жестокости в школе. В любом случае, в России существуют законы, которые регулируют подобные инциденты. На мой взгляд, необходимо выявить причины роста таких явлений. Должна быть создана система правильной психологической помощи как для учителей, так и для учащихся. Только это сможет снизить напряжение в учебной деятельности.

Ректор УГТУ Дмитрий Беляев:

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Считаю, что уже и так существует достаточно инструментов регулирования агрессивных учителей. Это и дисциплинарные меры, и меры административного воздействия. Также на основании локальных актов работнику образовательной организации может как устанавливаться, так и снижаться объем стимулирующих выплат. Вводить дополнительные инструменты регулирования этого вопроса на уровне изменений федерального законодательства - эта мера, по моему мнению, избыточна.

Кстати, мнение коми педагогов разделяет член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Он отметил, что взаимоотношения наставников и учеников слишком сложные, чтобы их можно было регулировать экономически. «Очередное фейковое предложение от человека, который глубоко не понимает, что происходит в школе, от человека, который уверен, что с помощью экономических инструментов можно решить все проблемы. Поэтому, конечно, это предложение не пройдет», - подчеркнул Ямбург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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