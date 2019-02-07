Концерт Ольги Бузовой в Сыктывкаре: кто на него идет?

Сыктывкарские фанаты скупили почти все билеты на концерт звезды «Дома-2» Ольги Бузовой и с нетерпением ждут ее приезда. В это же время многие пользователи соцсетей ломают голову над тем, а кто же эти «счастливчики», которые будут вживую лицезреть певицу.

«КП-Коми» узнала у сыктывкарских фанатов Ольги, чего они ждут от шоу, и на примере их ответов составила общий психологический портрет поклонника звезды.

Оксана Солдатова

- Я люблю смотреть «Дом-2». Там впервые и увидела Ольгу, и узнала о ее творчестве. Но я не ярый фанат: никогда не записывала ее песни на флешку, не слушала песни на полную громкость. На концерт пошла бы с подругами. Моя любимая песня Ольги - это «Мало половин». Дочь постоянно ее поет! Если говорить про феномен Бузовой, то, мне кажется, все завидуют ей. Она молодец, что так пробилась из грязи в князи. Любой бы так хотел.

Татьяна Попова

- Я хочу пойти на концерт к Ольге Бузовой, потому что давно хочу посмотреть на нее вживую. Слежу за ней уже несколько лет в Instagram. Я очень люблю песню «Привыкаю». Я к ней отношусь с уважением, ведь она очень сильный человек, трудолюбивый и талантливый.

Мария Макарова

- Мне нравятся ее песни, так как я давно за ней слежу. На концерт планирую пойти с подругами. Любимые песни: «Хит парад», «Принимай меня», «Ночь текила». Отношусь к ней хорошо, она молодец, добивается всего, чего хочет и мне нравится ее музыка

Мария Ламзина

- Очень бы хотелось попасть на концерт. Просто она с «Дома 2» начинала, а потом как-то интересно стало наблюдать, как она развивается. Больше всех нравится песня «Мало половин», а так сейчас прикольная вышла «Танцуй под Бузову». Да. Ее многие критикуют, ведь она была простой девушкой, а стала звездой высшего уровня.

Анастасия Старцева

- Иду на концерт, чтобы вживую посмотреть на Ольгу. Правда, раньше следила за «Домом-2», а сейчас редко смотрю. На концерт пошла бы с дочерью, ей очень нравится творчество Бузовой. Каждый завидует ей, а она молодец! Зарабатывает миллионы своей недалекостью! Так держать, Ольга!

Психолог, тренер, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Илья Соболев на примере ответов сыктывкарок составил психологический портрет человека, который все же собрался пойти на шоу Бузовой. В основном, на 80%, это девушки в возрасте от 18 до 35 лет.

- Это как раз два поколения, выросшие на передачах ТНТ и регулярно видевшие Ольгу по телевизору на протяжении многих лет. Они могли ее любить или ненавидеть, это не принципиально. Главное – они видели ее стремительный рост и развитие. А когда человек длительное время наблюдает за героем, он невольно начинает ему сопереживать и сочувствовать. Вспомните любимую книгу или любимый фильм. Вы сопереживали герою, думали, как бы поступили на его месте? Ну конечно, это естественно. Соответственно, девушки, идущие на концерт, сознательно или неосознанно всегда хотели бы пройти путь Ольги Бузовой и повторить ее успех. Потому-то и испытывают потребность «прикоснуться» к герою, стать к нему ближе, - пояснил психолог.

Музыка для идущих на концер интересна, но стоит на втором месте. В основном люди стремятся посмотреть на нее вживую, осознать себя в едином временном и территориальном пространстве с ней. Мужчинам Ольга не так интересна, они могу пойти на концерт либо за компанию со своей женщиной, либо познакомиться и весело провести время. Дети и подростки могут прийти на концерт за компанию с родителями.

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