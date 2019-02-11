Когда будут вывозить мусор у частников Сыктывкара

"Ухтажилфонд" определился со временем вывоза мусора в частных районах Сыктывкара. Мусоровозы будут по выходным объезжать секторы, где не установлены мусорные контейнеры.

По вопросам вывоза ТКО, внесения предложений по вывозу просим обращаться по телефону диспетчерской 23-90-15, 23-90-10, или по тел. представителя в г. Сыктывкаре 400–312.

В случае если вы не имеете возможности вынести ТКО к приезду мусоровоза в указанное время, то пакет с отходами необходимо отнести в отведенное место для размещения в местах накопления (контейнер, бункер).

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