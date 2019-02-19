«Девочка была в шоке». Сосногорский полицейский рассказал, как спас ребенка из ледяной воды

В Сосногорске храбрые сотрудники полиции вытащили 14-летнего подростка из ледяной воды. Они отогрели ребенка и передали в руки врачей. Один из спасителей ребенка - Анатолий Кубарев - рассказал, что девочка была в шоковом состоянии: она даже не могла говорить. Сейчас пострадавшая лежит в отделении хирургии районной больницы, ее жизни уже ничего не угрожает.

Происшествие случилось утром 18 февраля. Девочка барахталась в ледяной воде под мостом, зацепившись за льдину, когда на место происшествия прибыли стражи правопорядка. Главный вопрос, почему девочка решила прыгнуть с моста, остался без ответа.

- Моя тетя шла на дачу и увидела, как девочка спрыгнула с моста. Она сразу позвонила в полицию. Приехали полицейские и вытащили ребенка из воды. Хорошо, что она зацепилась за льдину, - сообщает местная жительница Ирина В.

Спаситель ребенка - сержант полиции Анатолий Кубарев - рассказал «Комсомолке», что девочка была в шоковом состоянии: она не могла вымолвить ни слова:

- На вопросы не отвечала. Естественно, сильно замёрзла в ледяной воде. Мы с напарником укутали ребенка своей одеждой, чтобы отогреть, - рассказал Анатолий. Именно он на месте, оценив обстановку, принял решение пройти по льду к девочке. Полицейский помог подростку вылезти из воды, чем спас ее.

Оказалось, что прогулки местных по этому мосту — не редкость. Рядом находится станция Пожня. «Люди от станции до Сосногорска ходят пешком по мосту», - пишут осведомленные.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Коми, сейчас девочка лежит в хирургическом отделении Сосногорской Центральной районной больницы. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное.

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