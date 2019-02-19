Куда сходить к 23 февраля в Сыктывкаре: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Куда сходить к 23 февраля 2019 года в Сыктывкаре? Мы исследователи карту городских мероприятий и пришли к выводу: горожан ждут развлечения на любой вкус. Делимся полезной информацией в преддверии Дня защитника Отечества.

Лекторий Национальной галереи Коми

Плакат из группы Национальной галереи Коми

Для всех, кто интересуется историей, 23 февраля в День защитника Отечества Национальная галерея Коми проводит День открытых дверей. «И лекционная программа у нас весьма насыщенная», - пишут организаторы. В 11: 00 всех ждут на лекции «Художники-фронтовики Коми». В 16:00 подарок для киноманов - лекция «Образ защитника Отечества в советском и постсоветском кинематографе», на которой вы узнаете об изменении образа доблестного воина в ходе развития отечественного кинематографа.

Где: Национальная галерея Коми, улица Кирова, 44

Когда: 23 февраля с 11:00

Сколько: в этот день в Национальной галерее будет проходить акция «В музей — за 10 рублей», подробности по телефону: 24-05-07.

Развлекательное мероприятие «Битва тарантасов»

Фото vk.com

«Битва тарантасов» - это гонки на самодельных санях в виде различных предметов - от русской печи до НЛО. Два года они проводились в Эжве, а в этом году организаторы - мотоклуб «Полярные Волки» - решили сменить место дислокации. Гостей и участников веселых соревнований ждут у оврага за Стефановским собором.

Где: спуск за Стефановским собором, улица Свободы, 60

Когда: 23 февраля с 12.00 до 15.00

Кубок по ледовым гонкам «СуперШип»

Фото из архива КП в Коми

В Сыктывкаре пройдет третий этап гонок «СуперШип». Ожидается, что он будет не менее зрелищным, чем предыдущие. Напомним, что два этапа прошедших гонок запомнились многочисленными переворотами или «ушами» (как говорят гонщики). Билет на «СуперШип» - отличный подарок представителю сильной половины человечества, ведь на трибуне его ждет нешуточный драйв от лицезрения запредельных скоростей.

Где: Республиканский стадион в Сыктывкаре, Первомайская, 76

Когда: 23 февраля в 17:00

Сколько: 200 рублей стоит входной билет (детям до 12 лет в сопровождении взрослых - бесплатно)

Концерт известной рок-группы «Эпидемия»

«Эпидемия» впервые выступит в Сыктывкаре

Известная российская рок-группа «Эпидемия» впервые выступит со своими хитами в Сыктывкаре. Своей музыкальной деятельностью ребята доказывают, что возрождение heavy-metal`a как в России, так и во всем мире не является утопией.

Где: Gallery Hall , улица Орджоникидзе, 50

Когда: 23 февраля в 18:00

Сколько: 1000-1300 рублей стоят билеты на концерт

Рок-концерт «Рождённые в Nirvana»

Фото из открытых источников

20 февраля 1967 года родился лидер группы Nirvana Курт Кобейн. 23 февраля 2019 года его день рождения празднуют в рок-клубе «Маяковский». Любите Nirvana? Вам сюда!

Где: рок-клуб «Маяковский», Первомайская, 70

Когда: 23 февраля с 21:00

Сколько: 200 рублей стоит входной билет

Соблазнительная шоу-программа от Оксаны Трубецкой

Фото из группы vk STUDIO Оксаны Трубецкой

Завершить День защитника Отечества можно в уютном месте, наслаждаясь лицезрением соблазнительных танцев в исполнении профессиональных танцоров. В программе — подарки от кафе и тематические конкурсы от ведущего.

Где: кафе «Рублион», улица Куратова, 73/6

Когда: 23 февраля в 22:00

Сколько: 350 рублей — входной билет